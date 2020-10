Manchester United – Tottenham. Typy, kursy (04.10.2020)

Przedostatnim meczem 4. kolejki Premier League będzie hitowo zapowiadające się starcie Manchesteru United z Tottenhamem. Obie drużyny nie są jak na razie w najlepszej dyspozycji i zwycięstwo w tak prestiżowym spotkaniu może każdej z nich niezwykle pomóc w utrzymaniu wysokich morale na kolejne mecze. Komu uda się ta sztuka?

Manchester United – Tottenham zapowiedź (niedziela, 17:30)

Pomimo nienajlepszej formy oba zespoły w ostatnim czasie unikały porażek. Manchester United zanotował 3 kolejne zwycięstwa – z Luton w EFL Cup oraz dwukrotnie z Brighton, raz w Premier League i raz w pucharze ligi angielskiej. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że zwycięstwa na krajowym podwórku nie do końca oddają aktualną sytuację na Old Trafford, gdyż wszyscy dobrze wiemy EFL Cup jest poligonem doświadczalnym dla szkoleniowców, a w większości meczów widujemy zawodników głównie rezerwowych. Tak też właśnie było w przypadku konfrontacji Czerwonych Diabłów, a ich rzeczywistą formę możemy oceniać na podstawie meczów ligowych. Te, w wykonaniu Man United, nie należą jak na razie do najbardziej udanych. 2 rozegrane mecze i 3 zdobyte punkty nie są najlepszym rezultatem, a jeśli dodamy do tego, że zwycięstwo z Brighton było kompletnie niezasłużone, to wyłoni nam się obecny obraz ekipy Ole Gunnara Solskjaera.

Patrząc na Tottenham możemy odnieść podobne wrażenie, gdyż pomimo zwycięstw w ostatnich meczach ogół dyspozycji drużyny Jose Mourinho nie jest najlepszy. Zwycięstwa w eliminacjach do Ligi Europy z o wiele niżej notowanymi rywalami nie są bowiem stuprocentowym wyznacznikiem formy. Patrząc wyłącznie na pojedynki ligowe to mamy porażkę w fatalnym stylu z Evertonem, okazałe, choć nie do końca zasłużone (przynajmniej w aż takim rozmiarze) zwycięstwo z Southampton i remis z Newcastle, które uratowało punkt (w dyskusyjnych okolicznościach) w 7. minucie doliczonego czasu gry. Mourinho stara się jednak umiejętnie budować zespół krok po kroku, a na pewno pozytywnie na morale graczy może podziałać wyeliminowanie rywala zza miedzy czyli Chelsea z EFL Cup, a także bezproblemowy awans do fazy grupowej Ligi Europy. Ostatni tydzień był dla zespołu Kogutów niezwykle wymagający, gdyż dzisiejsze spotkanie będzie dla nich już czwartym w tym okresie czasu. Dużo będzie zależeć od tego, czy jeden z kluczowych graczy układanki Mourinho czyli HM Son będzie w stanie wystąpić w tym meczu.

Manchester United – Tottenham kursy bukmacherskie

Faworytem w STS jest Manchester United, na który zwycięstwo kurs wynosi 2.00. Remis wyceniany jest na 3.60, a zwycięstwo Tottenhamu na 3.64.

Manchester United – Tottenham nasze typy

Biorąc pod uwagę ostatnie poczynania obu drużyn trudno jest tutaj jednoznacznie wytypować zwycięzcę tego pojedynku. Jose Mourinho uwielbia takie starcia, a jest zdecydowanie lepszym strategiem od Ole Gunnara Solskjaera. Portugalczyk najprawdopodobniej nie będzie chciał otwierać się przed rywalem i poczeka na nadarzające się możliwości kontrataków. Oba zespoły mają pewne problemy z grą defensywną, co może zwiastować nam bramki z obu stron.

Manchester United – Tottenham | Typ: BTTS @1.70 STS

Manchester United – Tottenham | Typ: Kane strzeli gola @2.75 STS