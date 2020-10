Na co Lech Poznań przeznaczy pieniądze z Ligi Europy?

Lech Poznań awansował do fazy grupowej Ligi Europy, co oznacza duże pieniądze dla klubu. Jego włodarze już wiedzą, w jaki sposób je spożytkują.

Faza grupowa Ligi Europy = 10 milionów euro

W czwartek Kolejorz zapewnił sobie grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów, pokonując belgijski Royal Charleroi 2:1. Po losowaniu wiadomo, że Lechici zmierzą się na tym etapie z Benficą, Standardem Liege i Rangers.

Opinie ekspertów na temat dalszej przygody Lecha z pucharami są zróżnicowane. Jedno jest pewne – klub na grze w Europie może zarobić grube miliony. Na konto Lecha może wpłynąć za samą grę około 10 milionów euro.

Lech Poznań planuje rozbudowę akademii

Na co Lech Poznań przeznaczy otrzymane pieniądze? Wiceprezes klubu, Piotr Rutkowski, wyznał w Cafe Futbol na antenie Polsatu Sport, że część pieniędzy zostanie przekazana na budowę klubowego centrum badawczo-rozwojowego.

– Rzuciliśmy się bardzo ambitny projekt, czyli modernizację Akademii. Czekamy na pierwszą łopatę centrum badawczo-rozwojowego. To inwestycja sięgająca 40 mln złotych. Wiemy, w jakim kierunku idziemy, na pewno w kolejnych oknach trzeba wzmocnić zespół, ale najważniejsze jest, żeby coś zostało w Lechu na lata, a jest to akademia, szkolenie. My chcemy cyklicznie być w Europie – przyznał Piotr Rutkowski w “Cafe Futbol”.

Nikt na razie nie odejdzie z Lecha?

Wiceprezes Lecha zabrał również głos w sprawie przyszłych transferów z klubu.

– W tym oknie sprzedaliśmy już Jóźwiaka i Gumnego, nie potrzebujemy kolejnych sprzedaży. Chcemy wygrywać, a nie tylko zarabiać – stwierdził Piotr Rutkowski na antenie Polsatu Sport.

