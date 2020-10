Oficjalnie: Michał Karbownik i Jakub Moder piłkarzami Brighton

Michał Karbownik zdecydował się na transfer do Anglii. Piłkarz trafił do Brighton za kwotę 5,5 mln euro. Podobną drogę obrał Jakub Moder.

Od debiutu do powołania do reprezentacji

Michał Karbownik ma na koncie do tej pory jeden sezon w dorosłej piłce. 19-letni piłkarz ma na koncie 41 występów w Legii Warszawa, w których zanotował siedem asyst. Ostatni czas nie był dla niego zbyt udany, aczkolwiek nie przeszkodziło mu to w otrzymaniu powołania do reprezentacji Polski.

Michał Karbownik miał pobić rekord ekstraklasy

Od ponad pół roku mówiło się, że Michał Karbownik zostanie rekordem transferowym ekstraklasy. Legia Warszawa oczekiwała bowiem za niego kwoty oscylującej w granicach 10 milionów euro.

– Jestem przekonany, że Michał będzie najdroższym piłkarzem, który odejdzie z polskiej ligi. Ma niesamowite możliwości – wyznał agent piłkarza Mariusz Piekarski w rozmowie z “Przeglądem Sportowym”.

Legia przystała na niższą propozycję

Ostatecznie Legia przyjęła jednak ofertę w wysokości 5,5 mln euro, a rekord transferowy pobił Jakub Moder, który trafił do tego samego klubu. Michał Karbownik tym samym podpisał pięcioletni kontrakt z Brighton. Pierwszy rok umowy piłkarz ma jednak spędzić na wypożyczeniu w Legii Warszawa.