Stefanos Evangelou został nowym piłkarzem Górnika Zabrze. Piłkarz trafił na zasadzie transferu definitywnego nieodpłatnego do klubu ekstraklasy z Olympiakosu Pireus.

Luka w obronie Górnika

Niedawno z Górnika Zabrze do Heerenveen odszedł Paweł Bochniewicz. W związku z tym klub rozpoczął poszukiwania nowego obrońcy. Tym bardziej, że defensywna postawa zespołu w meczu z Zagłębiem Lubin nie spisywała się zbyt dobrze.

Kolejny Grek w Zabrzu

W poniedziałek rano Piotr Koźmiński poinformował, że do Górnika Zabrze może trafić grecki obrońca. Teraz już wiadomo, że chodziło o Stefanosa Evangelou, który jest piłkarzem Olympiakosu. Po powrocie z Panioniosu piłkarz nie mógł jednak wywalczyć miejsca w pierwszym składzie.

Stefanos Evangelou trafił do Zabrza na zasadzie transferu definitywnego nieodpłatnego . Górnika Zabrze po raz kolejny sięgnął do ligi greckiej – latem do klubu przyszedł bowiem Giannis Masouras, a w poprzednim sezonie w klubie przebywali Stavros Vasilantonopoulos i Georgios Giakoumakis.