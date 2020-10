Arsenal ostatecznie zdecydował się na wielki transfer ostatniego dnia okna transferowego. Kontrakt z klubem podpisał piłkarz Atletico, Thomas Partey.

Ważna postać drużyny z Madrytu

Thomas Partey od dziewięciu lat jest związany z Atletico Madryt. 27-letni piłkarz od tamtej pory rozegrał w pierwszej drużynie 188 spotkań, w których zdobył 16 goli i zaliczył 12 asyst. W tym sezonie wystąpił we wszystkich trzech ligowych meczach.

Arsenal zaskoczył na koniec okienka

Ghańczyk okazał się jednym z najgorętszych nazwisk ostatnich dni okna transferowego. Portale piłkarskie łączyły go do z przejściem do któregoś z londyńskich klubów. Mówiło się o Chelsea i Arsenalu.

Ostatecznie Thomas Partey powędrował do zespołu Kanonierów. Piłkarz związał się z klubem umową do końca sezonu 2024/2025. Koszt transferu wyniósł 50 milionów euro.