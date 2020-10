Holandia – Meksyk. Typy, kursy (07.10.2020)

Bardzo ciekawy mecz nas czeka w Amsterdamie, gdzie Holendrzy będą podejmować Meksyk. Można powiedzieć, że czeka nas rewanż za bardzo emocjonujący mecz 1/8 finału z mundialu w Brazylii przed sześcioma laty.

Holandia – Meksyk zapowiedź (środa, 20:45)

To spotkanie dwóch ekip, które lubią grać w piłkę. Po obu stronach nie brakuje zawodników z dobrych albo topowych klubów. Co prawda Meksykanie nie mają aż takich gwiazd jak Holendrzy, ale prawdopodobnie kadra Oranje nie pogardziłaby takim napastnikiem jak Raul Jimenez po stronie El Tri. W końcu Holendrzy muszą się ratować obecnością takich graczy jak Luuk de Jong na środku ataku. Powiedzmy sobie szczerze, mimo niezłych liczb, to nadal nie jest godny następca największych tuz holenderskiego futbolu, które oglądaliśmy na przestrzeni lat na pozycji numer 9.

Holandia – Meksyk kursy bukmacherskie

Faworytem meczu w Amsterdamie będą gospodarze. Kurs na nich wynosi 1,92. Porównywalne pieniądze można zarobić wybierając opcje remisu lub zwycięstwa gości. Jeśli padnie wynik nierozstrzygnięty, wtedy naszą stawkę możemy pomnożyć razy 3,70, a przy wygranej “El Tri” kurs wynosi 4,20.

Holandia – Meksyk typy

Holandia – Meksyk | Typ: Obie strzelą @ 1,75 TOTALbet