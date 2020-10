Dejan Iliev jeszcze w poprzednim sezonie był krytykowany za występy w Jagiellonii Białystok. Trener Arsenalu Mikel Arteta zdecydował się jednak na to, by go zgłosić do Ligi Europy.

Nieudany pobyt w Jagiellonii

25-letni bramkarz rundę wiosenną ubiegłego sezonu spędził w Jagiellonii i nie może uznać jej za udaną. W debiucie z Wisłą Kraków Dejan Iliev wpuścił trzy gole i spotkał się z niepochlebnymi ocenami. Licznik jego występów w drużynie z Białegostoku zatrzymał się na czterech meczach, w których stracił siedem bramek. Po raz ostatni w Jadze wystąpił jednak 31 maja w meczu z Cracovią. Później nie mógł już zagrać z powodu kontuzji uda.

Dejan Iliev zgłoszony do Ligi Europy

Kontrakt Macedończyka z Arsenalem wygasa z końcem sezonu 2021/2022. Dlatego wydawało się, że piłkarz ponownie zostanie wypożyczony. Ostatecznie jednak nie trafił do żadnego zespołu i najbliższe rozgrywki spędzi w rezerwach Kanonierów.

Mimo marginalnej roli w zespole, Dejan Iliev został zgłoszony przez Mikela Artetę do Ligi Europy. Warto jednak dodać, że bramkarz tylko w czterech meczach pierwszej drużyny Arsenalu przebywał na ławce rezerwowych, jednak jednym z nich był finał Ligi Europy w sezonie 2018/2019. Wówczas Kanonierzy przegrali z Chelsea 1:4.

Arsenal bez Ozila i Sokratisa

Iliev znalazł się w kadrze Arsenalu na Ligę Europy, jednak zabrakło w niej miejsca dla kilku znanych nazwisk. Mikel Arteta nie zgłosił bowiem Mesuta Ozila, Sokratisa Papastathopoulosa i Williama Saliby, a także Gabriela Martinellego, który obecnie zmaga się z kontuzją.