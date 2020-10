Marcus Rashford kawalerem Orderu Imperium Brytyjskiego

Marcus Rashford zostanie nagrodzony przez brytyjską królową Orderem Imperium Brytyjskiego. Zawodnik Manchesteru United otrzyma tytuł kawalera.

Anglik został doceniony za swoją działalność charytatywną. Napastnik “Czerwonych Diabłów” zaangażował się w działalność na rzecz głodujących dzieci w Wielkiej Brytanii.

“To wyjątkowy moment dla mnie i całej rodziny”

Marcus Rashford skomentował już to ogromne wyróżnienie.

– Jestem niesamowicie zaszczycony i dumny. Jako młody czarnoskóry chłopak z Wythenshawe, nigdy nie pomyślałem, że otrzymam Order Imperium Brytyjskiego, tym bardziej w wieku 22 lat. To bardzo wyjątkowy moment dla mnie oraz mojej rodziny, ale szczególnie mamy, która tak naprawdę sama zasłużyła na to wyróżnienie – stwierdził napastnik Manchesteru United.

– Walka o ochronę naszych najbardziej potrzebujących dzieci jest daleka od zakończenia. Byłoby to niesprawiedliwe wobec mojej społeczności, rodzin, z którymi się spotykam i rozmawiam, że nie wykorzystałem szansy, aby namówić premiera, który zarekomendował mnie do tego tytułu, do wsparcia naszych dzieci w połowie października i przedłużenia bonów żywieniowych, kiedy zasiłki dobiegają końca. Ponadto, wkrótce będziemy zmagać się z rosnącym bezrobociem – podsumował Anglik.

Oświadczenie klubu

Rashforda pochwalił również Manchester United. Klub wydał specjalne oświadczenie.

– Wszyscy w Manchesterze United są niesamowicie dumni z pracy Marcusa Rashforda, który walczył z niedoborem żywności dla najbardziej dotkniętych dzieci. Jego kampania podniosła świadomość w tej kluczowej sprawie i przyniosła pozytywne zmiany. Jesteśmy zachwyceni, że jego starania zostały docenione takim zaszczytem – skomentował klub z Old Trafford.