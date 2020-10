Polska – Włochy. Typy, kursy (11.10.2020)

Już dzisiejszego wieczoru na Stadionie Energa Gdańsk Polacy zmierzą się z liderem grupy 1. dywizji A czyli Włochami. Będzie to pierwszy mecz bieżącej edycji Ligi Narodów, który Biało-czerwoni rozegrają jako gospodarze. Czy własne mury pomogą Jerzemu Brzęczkowi i jego drużynie?

Polska – Włochy zapowiedź (niedziela, 20:45)

Polacy po bardzo słabej inauguracji Ligi Narodów w meczu z Holandią potrafili w drugim meczu odbić się i zdobyć komplet punktów. Spotkanie z ekipą Oranje nie należało do najpiękniejszych i postronni kibice na pewno nie docenili kunsztu obu zespołów. Holendrzy przez pełne 90 minut kontrolowali grę i próbowali atakować pozycyjnie, jednak skomasowana obrona Polaków przez długi czas wydawała się nie do złamania. Błąd Bereszyńskiego w 61. minucie spotkania zaważył na jego wyniku, gdyż gol Bergwijna okazał się decydujący, ponieważ nawet po stracie bramki Polacy nie wykazywali jakichkolwiek chęci atakowania rywala. Wyjazd w drugiej kolejce do Zenicy na mecz z Bośnią okazał się dla kadry Brzęczka udany, gdyż pokonali oni grającego rezerwowym składem rywala 2:1. Styl gry naszej reprezentacji pozostawia jednak wiele do życzenia, a okazałe zwycięstwo w meczu towarzyskim z Finlandią raczej nie znajdzie przełożenia w starciu z lepszymi rywalami.

Włosi z kolei dzięki czterem zdobytym punktom są liderem grupy 1. dywizji A Ligi Narodów. O ile domowy mecz z Bośnią i Hercegowiną Włochom kompletnie nie wyszedł i podział punktów nie jest powodem do chluby, tak zwycięstwo na wyjeździe z Holandią stanowi na pewno pozytywny prognostyk przed kolejnymi zmaganiami. Drużyna Roberto Manciniego zdaje się coraz lepiej rozumieć, a przebudowa kadry musi być uznana za niezwykle udaną. Po kilku latach dołka w końcu piłkarze z Półwyspu Apenińskiego wracają do czołówki europejskiej, co potwierdza tylko komplet punktów w meczach eliminacji do Euro 2020. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Włosi rozegrali 16 spotkań wygrywając 14 z nich i notując 2 remisy. Jest to niezwykle imponująca statystyka, która pokazuje jak ogromny progres poczynili oni w porównaniu chociażby do roku 2018.

Polska – Włochy kursy bukmacherskie

Jak można się spodziewać to goście mają zdaniem bukmacherów większe szanse na zwycięstwo, gdyż kurs na to zdarzenie wynosi 1.90 w STS. Remis zagramy po kursie 3.45, a zwycięstwo Polaków po kursie 4.25.

Polska – Włochy nasze typy

Niestety trudno jest szukać większych szans w tym meczu dla reprezentacji Polski. Gracze Jerzego Brzęczka nastawią się najprawdopodobniej ponownie na defensywę i będą przede wszystkim przeszkadzać Włochom. Ci, jeśli tylko zagrają na miarę własnych możliwości, nie powinni jednak mieć dużych problemów ze sforsowaniem defensywy gospodarzy, gdyż w ich szeregach znajdziemy wielu niezwykle dobrych technicznie piłkarzy.

Polska – Włochy | Typ: Włosi wygrają @1.90 STS

Polska – Włochy | Typ: Włosi wygrają przynajmniej dwiema bramkami @3.55 STS