Anglia – Belgia. Typy, kursy (11.10.2020)

W niedzielę będziemy mogli zobaczyć kilka arcyciekawych pojedynków w Lidze Narodów, a zwłaszcza w dywizji A. Jednym z takich spotkań będzie z całą pewnością starcie Anglii z Belgią. Obie drużyny są jak na razie niepokonane i będą szukać dziś kolejnych oczek. Do kogo uśmiechnie się szczęście?

Anglia – Belgia zapowiedź (niedziela, 18:00)

Jak na razie, po dwóch kolejkach, to Belgowie są w lepszej sytuacji, gdyż mierząc się z Islandią oraz Danią udało im się zdobyć komplet punktów. Anglicy z kolei, stając naprzeciwko tych samych rywali, zdobyli 4 punkty po zwycięstwie z Islandią i remisie z Danią. Trzeba uczciwie przyznać, że gra drużyny prowadzonej przez Garetha Southgate’a nie napawała optymizmem, a jeszcze gorzej mogło być, gdyby w meczu z Islandią rzut karny w ostatnich minutach meczu wykorzystał Bjarnason. Anglicy nie zachwycili w obu meczach głównie pod względem gry ofensywnej pokazując, że nie mają większego pomysłu na solidne defensywy rywali. Synowie Albionu powrócili do gry w czwartek rozgrywając mecz z reprezentacją Walii. Pomimo mocno rezerwowego składu udało im się odnieść bezproblemowe zwycięstwo 3:0, a z dobrej strony zaprezentowali się debiutanci czyli Calvert-Lewin i Saka. Takie przetarcie przed ważnymi spotkaniami w Lidze Narodów na pewno jest na wagę złota, jednak dzisiejszego wieczora Anglików czeka jednak jeszcze trudniejszy rywal, a do podstawowego składu powrócą najważniejsi piłkarze.

Jeśli chodzi z kolei o Belgów, to są oni w lepszych nastrojach, gdyż rozpoczęli zmagania w bieżącej edycji Ligi Narodów od dwóch bezproblemowych zwycięstw. 2:0 z Danią i 5:1 z Islandią pokazują tylko w jak dobrej formie jest ekipa dowodzona przez Roberto Martineza. Czwartkowy mecz towarzyski z Wybrzeżem Kości Słoniowej nie zakończył się już zwycięstwem, jednak trzeba popatrzeć na to, że jedenastka Czerwonych Diabłów na to starcie była bardzo eksperymentalna. W dzisiejszej konfrontacji zobaczymy już najprawdopodobniej pierwszy garnitur Martineza, a ewentualne zwycięstwo pozwoli Belgom zrobić ogromny krok ku turniejowi finałowemu Ligi Narodów.

Anglia – Belgia kursy bukmacherskie

Kursy na to spotkanie wystawione przez STS są niezwykle wyrównane i prezentują się następująco: zwycięstwo Anglii kurs 2.70, remis 3.20, zwycięstwo Belgii kurs 2.70.

Anglia – Belgia nasze typy

Porównując potencjał obu ekip widzimy bardzo trudne do wytypowania starcie. Ostatnie mecze i styl gry prezentowany przez obie drużyny przemawia nieco za przyjezdnymi, jednak na korzyść Anglików będzie działała przewaga własnego stadionu. Liczymy na otwarty pojedynek i próbę ataków z obu stron.

Anglia – Belgia | Typ: Kane strzeli gola @2.60 STS

Anglia – Belgia | Typ: BTTS @1.75 STS