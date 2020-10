Wigry Suwałki – Chojniczanka Chojnice. Typy, kursy (25.10.2020)

Wigry Suwałki podejmą na własnym stadionie Chojniczankę Chojnice. Który ze spadkowiczów z 1. Ligi zdobędzie trzy punkty?

Wigry Suwałki – Chojniczanka Chojnice zapowiedź

Po poprzedniej serii spotkań drużyna z Suwalszczyzny znajdowała się na fotelu lidera. Od początku sezonu podopieczni Dawida Szulczka radzą sobie bardzo dobrze. Zespół przegrał zaledwie jeden mecz – w drugiej kolejce z Błękitnymi Stargard na wyjeździe. Od tamtej pory suwalszczanie kontynuują serię sześciu zwycięstw.

Tymczasem spadkowicz 1. Ligi z Chojnic po udanym początku sezonu złapał lekką zadyszkę. W ciągu pięciu ostatnich spotkań drużyna trzy razy wygrała i dwa razy poniosła porażki. Trzeba zwrócić uwagę, że zespół Adama Noconia zwyciężył do tej pory we wszystkich meczach u siebie, natomiast na wyjeździe tracił punkty.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 100 zł!

Pojedynki zespołów z ubiegłego sezonu przemawiają na korzyść Wigier. Mecz w Suwałkach zakończył się remisem 1:1, natomiast w Chojnicach goście wygrali 3:1. Jak będzie tym razem?

Wigry Suwałki – Chojniczanka Chojnice kursy

Zdaniem bukmacherów, gospodarze mają większe szanse na zwycięstwo. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.17, natomiast na triumf gości 3.25, a na remis 3.15

Wigry Suwałki – Chojniczanka Chojnice typy

Ostatnie mecze wyraźnie wskazują na to, że górą powinna być w tym spotkaniu drużyna gospodarzy. Co więcej, goście mają ostatnio problem ze zdobywaniem goli na wyjazdach, na co warto zwrócić tutaj uwagę.

Wigry – Chojniczanka | Typ: Wigry wygrają @2.17 BETFAN

Wigry – Chojniczanka | Typ: Chojniczanka nie strzeli gola @2.69 BETFAN