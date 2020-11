Liga Mistrzów. Solskjaerball i Morata tym razem bez VAR-u

Liga Mistrzów w środowy wieczór zwiastowała kilka niespodzianek. Ostatecznie zakończyło się jedną, no może dwoma – jeśli weźmiemy pod uwagę wygraną Lipska nad PSG. Jedno jest pewne, ustawienie Manchesteru United przy pierwszym golu dla Basaksehiru będzie memem jeszcze przez kilka najbliższych dni.

Co się stało w Stambule? Tego z pewnością nawet sami podopieczni Ole Gunnara Solskjaera nie wiedzą. Manchester United w poprzednich latach przegrywał już na kilku dalekich wyjazdach w europejskich pucharach, choćby rok temu z kazachską Astaną. Środowy mecz po prostu musiał się tak skończyć.

Cały zespół Manchesteru United przemieścił się pod pole karne rywala. Wykorzystali to piłkarze Basaksehiru, którzy z kontrataku z łatwością przebiegli pod bramkę, a okazję strzelecką wykorzystał Demba Ba.

Hard to comprehend an image like this and hard to swallow a performance like that.

The biggest test of Ole Gunnar Solskjaer’s managerial credentials on Saturday against Everton.

Another dark night in the club’s recent history. @ManUtd • #MUFC pic.twitter.com/Gf1l34ZThs

— James Savundra (@JamesSavundra) November 4, 2020