Sassuolo – Udinese. Typy, kursy (06.11.2020)

Już dziś wieczorem rozegrany zostanie pierwszy mecz 7. kolejki Serie A, a naprzeciw siebie staną drużyny Sassuolo oraz Udinese. Oba zespoły znajdują się jak na razie na kompletnie odmiennych biegunach ligowej tabeli, gdyż gospodarze są wiceliderem, podczas gdy goście są drugą najsłabszą ekipą we włoskiej ekstraklasie. Kto wyjdzie z dzisiejszej konfrontacji górą?

Sassuolo – Udinese zapowiedź (piątek, 20:45)

Dla Sassuolo sezon 2020/2021 rozpoczął się niemal idealnie. Po 6. kolejkach ekipa z regionu Emilia-Romania zajmuje drugą pozycję w tabeli ustępując wyłącznie drużynie AC Milan różnicą zaledwie dwóch punktów. Co więcej, gospodarze nie przegrali jak dotąd ani jednego spotkania, choć byli ku temu kilkukrotnie bliscy. Mowa tutaj głównie o potyczkach z Cagliari, Bologną czy Torino, gdzie końcowe losy spotkania ważyły się do ostatnich sekund starć. Za każdym razem górą z tych konfrontacji wychodziło Sassuolo odrabiając straty i pokazując ogromny charakter. Świetnie spisują się głównie piłkarze formacji ofensywnej czyli Francesco Caputo, Domenico Berardi oraz Filip Djuricić, którzy łącznie aż jedenastokrotnie trafiali do siatki w tym sezonie. Niestety, trener Roberto De Zerbi będzie dzisiaj musiał radzić sobie bez całej trójki, co na pewno będzie stanowiło spory problem. Problem, który nie jest jednak nie do przezwyciężenia, co Sassuolo udowodniło przed tygodniem, wygrywając, również bez wspomnianych graczy, wyjazdowy mecz z Napoli.

Udinese z kolei prezentuje się niezwykle słabo, co przekłada się także na osiągane wyniki. Piłkarze z Udine wyprzedzają jak dotąd tylko najsłabszego w całej stawce beniaminka czyli Crotone różnicą dwóch punktów. Goście potrafili wygrać zaledwie jedno spotkanie, wyrywając 3 punkty w konfrontacji z Parmą w 88. minucie meczu. Pozostałe potyczki to już porażki, jednak trzeba zauważyć, że Udinese z reguły nie odstaje zbyt mocno od przeciwników. Kibice drużyny prowadzonej przez Lukę Gottiego z całą pewnością liczą najbardziej na Rodrigo De Paula oraz Gerarda Deulofeu, którzy jednak nie pokazują jak na razie pełni swojego potencjału. Udinese może szukać elementów do optymizmu w starciach bezpośrednich z Sassuolo, gdyż 4 ostatnie takie potyczki nie zakończyły się zwycięstwem dzisiejszych gospodarzy.

Sassuolo – Udinese kursy bukmacherskie

Sassuolo jest faworytem, jednak, biorąc pod uwagę absencje kluczowych graczy, kurs na ich zwycięstwo jest dość wysoki i wynosi 2.15 w STS. Remis zagramy po kursie 3.70, a zwycięstwo Udinese po kursie 3.20.

Sassuolo – Udinese nasze typy

Mecz powinien stać na dość wyrównanym poziomie, a oba zespoły mogą mieć swoje szanse na zdobycie bramki. Mimo wszystko, to Sassuolo jest lepszym zespołem, nawet pomimo absencji Caputo, Berardiego i Djuricicia. Pod ich nieobecność grę na własne barki może wziąć powracający do gry w pierwszym składzie Jeremie Boga, którego trafienie również wytypujemy.

Sassuolo – Udinese | Typ: Sassuolo wygra + BTTS @3.55 STS

Sassuolo – Udinese | Typ: Boga strzeli gola @3.50 STS