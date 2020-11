Argentyna – Paragwaj. Typy, kursy (13.11.2020)

W 3. kolejce eliminacji do Mistrzostw Świata strefy CONMEBOL zmierzą się dwie jak dotąd niepokonane drużyny – Argentyna i Paragwaj. Zdecydowanym faworytem tego starcia są oczywiście gospodarze, jednak goście na pewno tanio skóry nie sprzedadzą. Kto wyjdzie z tego pojedynku górą?

Argentyna – Paragwaj zapowiedź (piątek, 01:00)

Argentyńczycy zgodnie z planem rozpoczęli zmagania w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022. Komplet punktów w dwóch pierwszych meczach nie przyszedł im jednak łatwo, gdyż zarówno Ekwador, jak i Boliwia postawiły naprawdę trudne warunki. Trzeba przyznać, że Albicelestes nie zachwycają grą, a kolejne zwycięstwa przychodzą im bardzo ciężko. Zwycięstwa z Ekwadorem po rzucie karnym czy też z najsłabszą w Ameryce Południowej Boliwią po golu w końcówce meczu pozostawiają pewien niesmak, który gracze Lionela Scaloniego spróbują zatrzeć dzisiaj w konfrontacji z Paragwajem. Selekcjoner reprezentacji Argentyny ma pewne problemy, gdyż nie będzie mógł on skorzystać z Aguero czy też Dybali, którzy są kontuzjowani i dołączyli do nieobecnych Foytha oraz Acunii. Pod znakiem zapytania stoi także występ Lautaro Martineza. Są także dobre wieści, gdyż po raz pierwszy w tych eliminacjach zagrać będzie mógł Angel Di Maria.

Paragwaj z kolei będzie chciał w tych eliminacjach zakwalifikować się po 12. latach nieobecności na Mistrzostwa Świata. Po dwóch rozegranych meczach mają oni na swoim koncie 4 punkty, jednak trzeba zwrócić uwagę, że nie mierzyli się oni jeszcze z żadnym topowym rywalem. Remis z Peru oraz skromne i bardzo szczęśliwe zwycięstwo z Wenezuelą nie robią raczej większego wrażenia, a piątkowe spotkanie z Argentyną będzie dla nich pierwszym poważnym testem w tych eliminacjach. Selekcjoner Eduardo Berizzo będzie miał spory ból głowy przed tym meczem, gdyż Paragwajczycy nie będą mogli skorzystać z dwóch bramkarzy – Roberto Fernandeza oraz Gerardo Ortiza. Goście piątkowej konfrontacji mają jednak dobre wspomnienia z meczów przeciwko Argentynie, gdyż 3 ostatnie zakończyli bez porażki zwyciężając nawet w wyjazdowym spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Świata 2018.

Argentyna – Paragwaj kursy bukmacherskie

W Totolotku kursy na poszczególne rynki główne rozkładają się następująco – zwycięstwo Argentyny kurs 1.37, remis kurs 5.25, zwycięstwo Paragwaju kurs 7.70.

Argentyna – Paragwaj nasze typy

Argentyńczycy mają zdecydowanie większy potencjał kadrowy od swoich piątkowych rywali, jednak trudno spodziewać się bardzo przekonującego zwycięstwa pamiętając, jak radzili sobie w ubiegłym miesiącu. Typujemy zatem skromne zwycięstwo gospodarzy. Dodajemy gola Messiego, który jest oczywiście główną postacią w ofensywie reprezentacji.

Argentyna – Paragwaj | Typ: Messi strzeli @1.80 STS

Argentyna – Paragwaj | Typ: Poniżej 2,5 gola @1.90 STS