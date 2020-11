Real Madryt latem pozyska wielki talent? Cena wręcz promocyjna

Real Madryt przymierza się do transferu utalentowanego piłkarza. Na celowniku “Królewskich” znalazł się piłkarz Red Bulla Salzburg, Dominik Szoboszlai.

Bohater Salzburga i kadry narodowej

20-letni Węgier jest kluczową postacią zespołu mistrza Austrii. Dominik Szoboszlai w tym sezonie wystąpił w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć goli i zaliczając dziewięć asyst. Piłkarz błysnął również w czwartkowym meczu międzynarodowym, gdyż jego gol w doliczonym czasie dał awans Węgrom na Euro.

Piłkarz aktualnie jest wyceniany przez “Transfermarkt” na 25 milionów euro i nie jest to cena z kosmosu. Dzięki dobrym występom Dominik Szoboszlai zwrócił na siebie uwagę kilku klubów z silniejszych lig. Niedawno mówiło się, że 20-latek trafi do innego zespołu należącego do Red Bulla, RB Lipsk. Zainteresowanie Węgrem przejawiały jednak również Milan, Napoli czy Arsenal.

Niewielki wydatek dla “Królewskich”?

Jak informuje “AS”, Szoboszai znalazł się również na celowniku Realu Madryt. Kwota za piłkarza nie będzie wygórowana, gdyż klauzula w jego kontrakcie wynosi obecnie 25 milionów euro. Poza tym, Węgrowi w 2022 roku kończy się kontakt z Salzburgiem.