Widzew Łódź – Resovia Rzeszów. Typy, kursy (14.11.2020)

Widzew Łódź w najbliższej kolejce 1. Ligi podejmie u siebie Resovię. Jak się zakończy starcie beniaminków?

Widzew Łódź – Resovia Rzeszów zapowiedź

Podopieczni Enkeleida Dobiego w tej chwili znajdują się na 10. miejscu w lidze, z 13 punktami na koncie. Zespół już zapomniał o słabszym początku sezonu i coraz bardziej przystosowuje się do pierwszoligowych realiów. Łodzianie nie przegrali bowiem od czterech meczów, aczkolwiek trzy ostatnie ich spotkania zakończyły się podziałem punktów.

Z kolei drużyna z Rzeszowa aktualnie zajmuje 15. pozycję, gromadząc siedem punktów. W ostatnich spotkaniach zespół zremisował 1:1 ze Stomilem oraz pokonał 2:0 Zagłębie Sosnowiec. W poprzedniej kolejce rzeszowianom przydarzyła się jednak sromotna porażka – przegrali 0:3 na wyjeździe z GKS-em Bełchatów.

Oba drugoligowe starcia zespołów zakończyły się zwycięstwami Resovii 1:0. Czy tym razem również lepsza okaże się drużyna z Rzeszowa?

Widzew Łódź – Resovia Rzeszów kursy

Zdaniem bukmacherów, lepszy powinien się tutaj okazać zespół gospodarzy. Kurs na trzy punkty podopiecznych Enkeleida Dobiego wynosi 1.70, natomiast na triumf ich rywali 4.90. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.60.

Widzew Łódź – Resovia Rzeszów typy

Gospodarze są faworytami, aczkolwiek w ostatnim czasie nie błyszczą skutecznością. Dlatego wydaje się, że bez względu na rozwój sytuacji meczowej, raczej nie zdobędą więcej niż dwa gole, chociaż powinni znaleźć drogę do bramki. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że zespół dawno nie zanotował trafienia w pierwszej połowie. To może sprawić, że cały mecz rozkręci się bardziej po przerwie.

Widzew – Resovia | Typ: Widzew strzeli 1-2 gole @1.53 Totolotek

Widzew – Resovia | Typ: Więcej goli w drugiej połowie @1.96 Totolotek