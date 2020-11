Turcja – Rosja. Typy, kursy (15.11.2020)

W niedzielę rozegrane zostaną spotkaniach trzech dywizji Ligi Narodów. W rozgrywkach drugiej kategorii, czyli dywizji B, Turcja zmierzy się w Stambule z Rosją. Goście powalczą o zachowanie fotelu lidera tej grupy.

Turcja – Rosja zapowiedź (niedziela, 18:00)

Z pewnością nieco więcej sympatycy tureckiej kadry oczekiwali od reprezentacji w drugiej edycji Ligi Narodów. Do tej pory, Turcja nie wygrała żadnego z czterech grupowych spotkań, notując trzy remisy oraz jedną porażkę. Efekt jest taki, że Turcja plasuje się obecnie na trzecim miejscu z dorobkiem trzech punktów. Szanse tej kadry na awans do dywizji A są już tylko matematyczne.

Listopadowe mecze reprezentacyjne Turcja rozpoczęła od towarzyskiego starcia z Chorwacją. Po emocjonującej potyczce, spotkanie obu ekip zakończyło się remisem 3:3. Spore zamieszanie wywołała w tym meczu sprawa Domagoja Vidy. Chorwacki defensor pojawił się na murawie, choć był zakażony koronawirusem. Wynik testu zawodnika miał przyjść w przerwie, dlatego Vida nie wyszedł na drugą połowę.

Zagraj typy totalnie bez ryzyka. Przegrana = zwrot na konto główne

Zarejestruj się z linku z kodem promocyjnym GRAMGRUBO50 > REJESTRACJA Wpłać swój pierwszy depozyt Zagraj swój pierwszy kupon i w przypadku przegranej otrzymaj zwrot do 50 zł!

W Lidze Narodów dobrze radzi sobie Rosja. Podopieczni Stanislava Cherchesova zajmują pierwsze miejsce w grupie z dorobkiem ośmiu punktów. Zwycięstwa przypadają na domowe starcie z Serbią, a także wyjazdową potyczkę z Węgrami. Z kolei dwa remisy Rosjanie zanotowali z Turcją (dom) oraz w drugim meczu z Węgrami (wyjazd).

W pierwszym listopadowym meczu, Rosja bezbramkowo zremisowała z Mołdawią w ramach spotkania towarzyskiego.

Turcja – Rosja kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Turcja. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.50. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.30. Triumf Rosji bukmacherzy ocenili na kurs 3.00.

Turcja – Rosja typy

Choć Turcja traci do Rosji już sporo, to trudno jednoznacznie określić, że Rosja jest zdecydowanie lepszą kadrą. Potwierdzają to kursy bukmacherów. Spodziewamy się wyrównanego starcia, w którym obie reprezentacje powinny strzelić bramkę.

Turcja – Rosja | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.88 @ Betclic

Turcja – Rosja | Typ: Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.36 @ Betclic