Polska – Holandia. Typy, kursy (18.11.2020)

Choć wielu kibiców z Polski nie chciałoby oglądać już dzisiejszego spotkania z Holandią, to wbrew pozorom ten mecz może mieć ogromne znaczenie dla naszej reprezentacji. Kolejny fatalny występ naszej kadry na pewno mógłby ożywić po raz kolejny dyskusje na temat tego czy Jerzy Brzęczek powinien poprowadzić Polskę na przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Holendrzy wciąż liczą na wygranie tej grupy, ale do tego potrzebują wygranej w dzisiejszym starciu oraz starty punktów przez reprezentację Włoch w meczu z Bośnią.

Polska – Holandia zapowiedź (środa, 20:45)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mogli być zadowoleni ze swoich rezultatów do ostatniego starcia z Włochami. Polacy na dwie kolejki przed końcem rozgrywek grupowych znajdowali się na szczycie swojej grupy, ale teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej. Nasza kadra jest trzecia i do awansu potrzebuje tak naprawdę cudu. Polacy musieliby wygrać z Holandią, a Bośniacy musieliby pokonać na własnym obiekcie reprezentację Włoch. Ciężko stwierdzić co jest mniej prawdopodobne, ale na pewno nasza kadra nie ma większych szans na awans do Final Four. Mimo wszystko Jerzy Brzęczek potrzebuje dzisiaj dobrego spotkania w wykonaniu jego zawodników, bo kolejny słaby występ mógłby spowodować, że obecny selekcjoner zostanie zwolniony.

Goście dzisiejszego starcia do teraz pewnie żałują remisu z Bośnią w wyjazdowym spotkaniu. Gdyby udało im się wtedy tą ekipę pokonać, to teraz Holendrzy mieliby wszystko w swoich rękach. Teraz jednak goście potrzebują wygranej w spotkaniu z Polską oraz remisu lub porażki w wykonaniu reprezentacji Włoch. Mimo wszystko goście na pewno dadzą z siebie dzisiaj wszystko i postarają się wywieźć trzy punkty z Polski. Holendrzy są faworytami tego starcia i brak wygranej będzie dla fanów gości rozczarowujący. Mimo wszystko Polacy również chcą zrehabilitować się za niedzielną porażkę, więc możemy spodziewać się dzisiaj ciekawego meczu.

Polska – Holandia kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Holandia. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.90. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Polska – Holandia, to STS ma na to zdarzenie kurs 3.75. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.90.

Polska – Holandia nasze typy

Kursy bukmacherów na to spotkanie raczej nikogo nie dziwią. Polacy w ostatnim meczu z Włochami pokazali, że nie do końca radzą sobie z drużynami lepszymi od siebie i dzisiaj możemy spodziewać się bardzo podobnego przebiegu starcia. Obie reprezentacje wciąż mają szansę na wygranie tej grupy, ale i tak wszystko znajduje się w rękach kadry Włoch. Mimo wszystko możemy spodziewać się maksymalnego zaangażowania ze strony Polaków oraz Holendrów, bo każdy chce dać sobie szanse na ewentualne wygranie tej grupy. Myślę jednak, że goście mają zdecydowanie więcej jakości w swoim składzie i wydaje mi się, że trzy punkty pojadą do Holandii.

Polska – Holandia | Typ: Holandia @1.90 STS

Polska – Holandia | Typ: obie drużyny strzelą gola @1.75 STS