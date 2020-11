Lionel Messi opuści Barcelonę już zimą? Decyzja coraz bliżej

Lionel Messi opuści Barcelonę jeszcze zimą? Obecny kontrakt Argentyńczyka z klubem wygasa z końcem czerwca 2021 roku.

Pożegnanie Messiego z Barceloną jest nieuniknione?

Przyszłość Messiego wciąż pozostaje niewyjaśniona. O jego możliwym odejściu mówiło się już w ostatnim letnim oknie transferowym, jednak ostatecznie Argentyńczyk zdecydował się zostać w Barcelonie. Jego umowa z klubem wygasa jednak w 2021 roku i wiele wskazuje na to, że piłkarz go nie przedłuży.

Lionel Messi początkowo miał czekać z decyzjami na zmiany w klubie. Argentyńczyk kilkakrotnie negatywnie wypowiadał się o dotychczasowym prezydencie klubu Josepie Marii Bartomeu. Nie ma się co dziwić – w końcu działacz wynajął firmę, która miała publikować negatywnie nacechowane treści pod adresem piłkarza.

Messi odejdzie już zimą?

Od jakiegoś czasu mówi się o tym, że głównym zainteresowanym pozyskaniem gwiazdora “Blaugrany” jest Manchester City. Duży wpływ na decyzję piłkarza może mieć bowiem fakt, że szkoleniowcem “Obywateli” jest Pep Guardiola. Co więcej, 49-latek właśnie przedłużył umowę z klubem do 2023 roku.

Nowy kontrakt Guardioli od razu wywołał spekulacje w sprawie przyszłości Messiego. “The Sun” dotarł do informacji o tym, że Manchester City chciałby pozyskać Argentyńczyka już zimą. Kwota miałaby wynieść 55-60 milionwów euro.

Chociaż informacje brytyjskiego tabloidu często należy brać z przymrużeniem oka, przenosiny Argentyńczyka do Manchesteru są dość możliwe. Lionel Messi raczej poczeka z decyzją do wyborów w klubie, aczkolwiek przedłużenie umowy przez Guardiolę może go przybliżyć do transferu do Anglii.