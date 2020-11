Juventus F.C. – Ferencvarosi TC. Typy, kursy (24.11.2020)

Juventus F.C. w Lidze Mistrzów podejmie na własnym stadionie węgierski Ferencvaros. Czy Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata i spółka zakończą ten mecz pogromem?

Juventus F.C. – Ferencvarosi TC zapowiedź

“Stara Dama” przed czwartą kolejką fazy grupowej jest o krok do awansu do 1/8 finału. Podopieczni Andrei Pirlo mają w tej chwili na koncie dziewięć punktów w rozgrywkach. Turyńczycy do tej pory pokonali Ferencvaros i Dynamo Kijów, aczkolwiek przegrali z Barceloną.

Z kolei dla gości sam awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów jest wielkim sukcesem. Drużyna Serhija Rebrowa ma już na koncie jeden punkt, dzięki remisowi z Dynamem Kijów. Wydaje się, że to właśnie te drużyny powalczą o grę na wiosnę w Lidze Europy.

Pierwszy mecz, który odbył się w Budapeszcie, zakończył się wygraną turyńczyków 4:1. Wówczas bramki dla gości zdobywali Alvaro Morata (dwie), Paulo Dybala i Lasha Dvali (gol samobójczy), natomiast honorowe trafienie dla węgierskiego zespołu zanotował Franck Boli. Czy tym razem również czeka nas wysokie zwycięstwo mistrza Włoch?

Juventus F.C. – Ferencvarosi TC kursy

Bukmacherzy niemal nie dopuszczają tutaj innego rozwiązania niż trzy punkty “Starej Damy”. Kurs na to zdarzenie wynosi tylko 1.10, natomiast na triumf gości aż 25.00. Również remis byłby tutaj sporą niespodzianką (kurs 11.00).

Juventus F.C. – Ferencvarosi TC typy

Należy tutaj zadać pytanie nie o to, czy “Stara Dama” wygra, a w jaki sposób. Nawet ostatni mecz sugeruje, że możemy się tutaj spodziewać kilku bramek. Może po raz kolejny Alvaro Morata znajdzie drogę do siatki jeszcze w pierwszej połowie?

Juventus – Ferencvaros | Typ: Powyżej 3.5 goli @1.87 Totolotek

Juventus – Ferencvaros | Typ: Alvaro Morata strzeli gola w pierwszej połowie @2.53 Totolotek