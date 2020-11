Rennes – Chelsea. Typy, kursy (24.11.2020)

Już we wtorkowy wieczór Chelsea może zagwarantować sobie udział w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Zwycięstwo “The Blues” w wyjazdowym starciu z Rennes jednak nie wystarczy. Londyński zespół musi także liczyć na pozytywny rezultat w rywalizacji Sevilli z Krasnodarem.

Rennes – Chelsea zapowiedź (wtorek, 18:55)

Z pewnością nieco inaczej piłkarze Rennes wyobrażali sobie przygodę z Ligą Mistrzów. Francuski zespół trafił do wymagającej grupy, jednakże ekipa z Ligue 1 na pewno nie była na straconej pozycji w kontekście walki o awans do fazy pucharowej. Tuż przed czwartą kolejką, szanse Rennes na 1/8 finału są już tylko matematyczne. Francuski klub musiałby zacząć wygrywać, a starcie z Chelsea jest sporym wyzwaniem.

Podopieczni Franka Lamparda w ostatnim czasie radzą sobie bardzo dobrze. Od porażki z Tottenhamem w ramach meczu Carabao Cup, zespół ze Stamford Bridge nie przegrał spotkania, notując sześć zwycięstw oraz trzy remisy. Od pięciu potyczek “The Blues” nie stracili punktów, wygrywając wszystkie spotkania.

Już po wtorkowych spotkaniach Chelsea może być w komfortowej sytuacji w kontekście awansu do 1/8 finału. Jeśli piłkarze Lamparda zwyciężą z Rennes, a Krasnodar nie wygra z Sevillą, to “The Blues” będą mieli zagwarantowaną grę w fazie pucharowej. W przypadku zwycięstwa Krasnodaru, awans i tak będzie formalnością, gdyż w wyjazdowym starciu z rosyjską drużyną Chelsea wygrała 4:0. Trudno wyobrazić sobie, by Krasnodar osiągnął taki wynik na Stamford Bridge.

Rennes – Chelsea kursy bukmacherów

Faworytem meczu jest Chelsea. Kurs na zwycięstwo gości wynosi 1.57. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 4.50. Triumf gospodarzy bukmacherzy ocenili na kurs 5.80.

Rennes – Chelsea typy

Postawa “The Blues” i ewentualny rozmiar zwycięstwa zależy przede wszystkim od jedenastki, którą wystawi Frank Lampard na ten mecz. Już w najbliższy weekend Chelsea zmierzy się z Tottenhamem, dlatego szkoleniowiec ekipy ze Stamford Bridge może zdecydować się na pewne zmiany w składzie. Mimo wszystko, Chelsea nie powinna mieć większych problemów z pokonaniem rywala.

Rennes – Chelsea | Typ: Chelsea wygra i powyżej 1.5 bramki 1.74 @ Betclic

Rennes – Chelsea | Typ: Chelsea strzeli w obu połowach 2.23 @ Betclic