Atletico Madryt – Lokomotiw Moskwa. Typy, kursy (25.11.2020)

Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejsze starcie na Wanda Metropolitano. Zawodnicy Atletico Madryt podejmą na własnym obiekcie Lokomotiw Moskwa, w którym gra chociażby Grzegorz Krychowiak. Dla obu ekip będzie to bardzo ważne spotkanie w kontekście awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. W lepszej sytuacji przed tym starciem są gospodarze, ale na pewno goście nie będą chcieli oddać tego meczu za darmo i postarają się napsuć krwi swoim rywalom z Hiszpanii. Jedno jest pewne, powinniśmy być świadkami bardzo ciekawego starcia w Madrycie.

Atletico Madryt – Lokomotiw Moskwa zapowiedź (środa, 21:00)

Gospodarze dzisiejszego spotkania mają prawo być zachwyceni swoimi wynikami w pierwszych meczach tego sezonu La Ligi. Choć kadra Atletico jest naprawdę mocna, to raczej mało kto spodziewał się tylu zwycięstw i tak wysokiej pozycji w tabeli po pierwszych ośmiu spotkaniach tego sezonu. Gospodarze dzisiejszego meczu są na miejscu, ale do lidera tracą zaledwie trzy punkty. Warto dodać, że liderujący Real Sociedad rozegrał o dwa spotkania więcej, więc na dobrą sprawę to gospodarze dzisiejszego starcia mogliby być na szczycie tabeli. W Lidze Mistrzów do szczęścia potrzebują wygranej w tym meczu, która zdecydowanie przybliży ich do awansu z drugiego miejsca.

Goście dzisiejszego starcia mogą być trochę mniej zadowoleni ze swojej postawy w lidze. Lokomotiw znajduje się na ósmej pozycji w tabeli i traci osiem punktów do lidera, czyli do ekipy CSKA Moskwa. W Lidze Mistrzów nie idzie Rosjanom lepiej, bo tak naprawdę dzisiaj grają o wszystko. Ewentualny remis pozwoli gościom wciąż wierzyć w awans, a porażka te szanse praktycznie przekreśli. Choć zadanie będzie na pewno należało do tych trudniejszych to możemy spodziewać się maksymalnego zaangażowania ze strony ekipy z Moskwy. Dzisiaj zobaczymy na ile będą w stanie powalczyć z rozpędzoną drużyną Atletico.

Atletico Madryt – Lokomotiw Moskwa kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Atletico Madryt. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.26. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Atletico Madryt – Lokomotiw Moskwa, to STS ma na to zdarzenie kurs 5.80. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 8.40.

Atletico Madryt – Lokomotiw Moskwa nasze typy

Nie bez powodu bukmacherzy stawiają dzisiaj na ekipę z Madrytu. Hiszpanie grają w ostatnim czasie na bardzo wysokim poziomie, a w zeszły weekend byli w stanie pokonać chociażby Barcelonę. W poprzednim starciu z Lokomotiwem, zawodnicy Atletico zremisowali, więc na pewno dzisiaj liczą na zdobycie trzech punktów. Goście tego spotkania wiedzą, że jeśli nie uda im się zdobyć chociażby punktu w starciu z ekipą z Madrytu, to tak naprawdę będą mogli się już pożegnać z ewentualnym awansem do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć uważam, że drużyna z Moskwy postraszy od czasu do czasu swoich rywali, to trzy punkty powinny zostać w Madrycie.

Atletico Madryt – Lokomotiw Moskwa | Typ: obie drużyny strzelą gola @2.40 STS

Atletico Madryt – Lokomotiw Moskwa | Typ: handicap: Atletico Madryt -1 @1.67 STS