Termalica pokonała ŁKS i umocniła się na szczycie tabeli 1. Ligi

Bruk-Bet Termalica Nieciecza umocnił się na szczycie tabeli 1. Ligi. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego pokonali wicelidera ligi, ŁKS Łódź 2:0.

ŁKS miał zaatakować fotel lidera

Sobotnie spotkanie mogło być szczególnie ważne dla łodzian. Podopieczni Wojciecha Stawowego dobrze zaczęli sezon, aczkolwiek ostatnio złapali zadyszkę. ŁKS nie wygrał bowiem żadnego z czterech ostatnich spotkań, zdobywając w tym czasie zaledwie punkt. Z kolei Termalica po raz ostatni przegrała w lidze jeszcze pod koniec września, u siebie z Arką (0:1). Od tamtej pory drużyna zanotowała osiem zwycięstw i dwa remisy.

Dwa gole Termaliki i dwa (nieuznane) trafienia ŁKS-u

Podczas meczu pierwszy raz piłka wpadła do siatki w 15. minucie, po strzale Alejandro Domingueza z ŁKS-u. Arbiter jednak dopatrzył się w tej sytuacji spalonego. Potem niecieczanie przez długi czas prowadzili grę, co doprowadziło do kilku sytuacji bramkowej. W 45. minucie wynik otworzył Roman Gergel, który przejął piłkę podbitą przez Adriana Klimczaka.

W drugiej połowie goście mieli minimalną przewagę w posiadaniu piłki, aczkolwiek nie miało to odzwierciedlenia w akcjach. Wydawało się, że w 74. minucie ŁKS wyrówna po trafieniu Przemysława Sajdaka, jednak sędzia ponownie odgwizdał spalonego. Z kolei przed końcem arbiter dopatrzył się zagrania ręką jednego z piłkarzy ŁKS-u we własnym polu karnym i podyktował niecieczanom jedenastkę. Wykorzystał ją Roman Gergel, który powiększył swój dorobek bramkowy w tym sezonie do 11 goli, dzięki czemu jest liderem strzelców.

Agresywna gra

Mecz na szczycie pierwszej ligi obfitował w sporo brutalnych zagrań. Sebastian Jarzębak w trakcie spotkania ukarał aż dziesięciu piłkarzy żółtymi kartkami. Dwie kary indywidualne otrzymali gospodarze, a aż osiem goście.

Termalica odskoczyła od reszty stawki

Po tym pojedynku podopieczni Mariusza Lewandowskiego umocnili się na fotelu lidera, mając już sześć punktów przewagi nad drugim ŁKS-em. Łodzianie nad trzecim miejscem mają jednak cztery punkty, dlatego po tej kolejce utrzymają swoją aktualną pozycję.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – ŁKS Łódź 2:0

Gergel 45’, 87’k