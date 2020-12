PSG-Basaksehir. Bartosz Frankowski zastąpi Sebastiana Coltescu

Bartosz Frankowski będzie pełnił rolę sędziego technicznego w dokończonym meczu PSG-Basaksehir. Polski arbiter zastąpi Sebastiana Coltescu, który dopuścił się rasistowskiego zachowania, po którym przerwano mecz.

Przerwany mecz

Podczas meczu Paris Saint-Germain – Basaksehir już w pierwszym kwadransie doszło do skandalu. Boisko po czerwonej kartce opuścił Demba Ba, na co żywiołowo zareagowali piłkarze mistrza Turcji oraz asystent trenera, Pierre Webo. Podczas zdarzenia sędzia techniczny spotkania, Sebastian Coltescu nazwał byłego piłkarza Osasuny i Fenerbahce “negru”. To słowo po rumuńsku oznacza “czarny”.

Wobec zachowania arbitra piłkarze Basaksehiru się zbuntowali i podjęli decyzję o niekontynuowaniu dalszej gry. Spotkanie najpierw przerwano, a następnie anulowano.

Nowa kadra sędziowska

UEFA postanowiła przełożyć spotkanie na środę, na godz. 18:55. Mecz poprowadzi jednak zupełnie inna obsada sędziowska. Arbitrem głównym meczu będzie Holender Danny Makkelie, natomiast będą mu pomagać Polacy. Na linii wystąpi Marcin Boniek, sędzią technicznym będzie Bartosz Frankowski, a rezerwowym sędzią Jakub Winkler.

Fot. PZPN