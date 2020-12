Ireneusz Mamrot wróci do ekstraklasy szybciej niż Arka?

Ireneusz Mamrot wróci do ekstraklasy jeszcze zanim mógłby wywalczyć awans z Arką? Jak informują “WP Sportowe Fakty”, trener może zastąpić Radosława Sobolewskiego w Wiśle Płock.

Trener gwarancją szybkiego powrotu do ekstraklasy?

Ireneusz Mamrot prowadzi Arkę Gdynia od maja ubiegłego roku. Trener przejął zespół w momencie, gdy był już niemal pewny spadku z ekstraklasy, aczkolwiek celem był szybki powrót. Aktualnie gdynianie znajdują się na piątym miejscu w lidze, gromadząc 29 punktów. Obecna lokata gwarantuje udział w barażach o awans, a do drugiego miejsca, które zapewnia awans bez play-offów Arkowcy tracą trzy punkty.

Forma Arki od początku rozgrywek to jednak sinusoida. Zespół w dobrym stylu rozpoczął sezon, jednak potem zaliczył serię pięciu spotkań bez zwycięstwa. Z kolei w ostatnim czasie drużyna gra w kratkę, aczkolwiek eksperci wciąż typują ją do awansu do ekstraklasy w tym sezonie.

Ireneusz Mamrot zostanie trenerem Wisły Płock?

Zanim jednak Arka Gdynia wróciłaby do ekstraklasy, do polskiej elity szybciej może wrócić jej trener. Jak informują “WP Sportowe Fakty”, Ireneusz Mamrot miałby wkrótce trafić do Wisły Płock. Zarząd klubu miałby być bowiem niezadowolony z postawy piłkarzy pod wodzą Radosława Sobolewskiego. “Nafciarze” aktualnie zajmują 15. miejsce w lidze, z 10 punktami na koncie – czyli o jeden więcej niż ostatnie Podbeskidzie.

Tym samym Wisła Płock byłaby trzecim zespołem ekstraklasy prowadzonym przez Ireneusza Mamrota. Poza Arką, trener prowadził w najwyższej lidze Jagiellonię Białystok w latach 2017-2019.