GKS Bełchatów w obliczu zmian. Rada nadzorcza wybrała nowego prezesa

GKS Bełchatów przeszedł poważną zmianę. Na stanowisku prezesa klubu Wiktora Rydza zastąpił Marek Grzesiak.

“Mamy ogon długów z zamierzchłych czasów”

Wiktor Rydz objął funkcję prezesa GKS-u Bełchatów w sierpniu 2016 roku. Przez ten czas pierwsza drużyna “Brunatnych” wywalczyła awans z drugiej ligi do pierwszej oraz utrzymała się na tym poziomie. Problemy finansowe klubu od dłuższego czasu nie były jednak tajemnicą.

– Jestem na stanowisku prezesa. Ale nie jestem do końca winny sytuacji w tej chwili. To nie tak, że problem pojawił się wczoraj, czy jak przyszedłem do klubu. Jak przyszedłem do GKS, sytuacja była trudna. Mamy ogon długów z zamierzchłych czasów, który został „wypracowany” przez niemal dekadę – stwierdził ówczesny prezes GKS-u w sierpniowej rozmowie z “Weszło”.

Zmiany w Bełchatowie

W połowie listopada Wiktor Rydz podał się jednak do dymisji, natomiast nowo wybrana rada nadzorcza klubu przyjęła tę decyzję we wtorek. Dwa dni później wybrano jednak już nowego prezesa, Marka Grzesiaka.