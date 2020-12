Robert Lewandowski w mediach społecznościowych zabrał głos w związku z nagrodą dla Piłkarza Roku FIFA. Piłkarz podziękował za wsparcie swoim bliskim.

W czwartek Robert Lewandowski odebrał statuetkę dla Piłkarza Roku FIFA. 32-latek nie tylko przyczynił się do potrójnej korony Bayernu Monachium, ale także był najlepszym strzelcem we wszystkich rozgrywkach, w których uczestniczył. Kapitan reprezentacji Polski został królem strzelców zarówno Ligi Mistrzów i Bundesligi, jak i zakończył Puchar Niemiec z najlepszym wynikiem. Piłkarz pokonał w finale plebiscytu Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!

🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020