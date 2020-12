Burnley F.C. – Sheffield United. Typy, kursy (29.12.2020) 

Burnley F.C. we wtorkowym meczu Premier League zmierzy się z Sheffield United. Czy drużyna gości po tym meczu wciąż nie będzie mieć zwycięstwa na koncie?

Burnley F.C. – Sheffield United. zapowiedź

Drużyna gospodarzy aktualnie znajdują się nad tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Seana Dyche’a zajmują 17. miejsce, z 13 punktami – o dwa więcej niż kolejne w tabeli Fulham. Zespół ostatnio spisuje się jednak nie najgorzej – w czterech poprzednich spotkaniach zanotował dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedną porażkę.

Po gościach można za to odnieść wrażenie, że już powoli przygotowują się do gry w Championship w przyszłym sezonie. Drużyna z Sheffield zajmuje ostatnią lokatę w Premier League, zdobywając tylko dwa punkty. Zespół wyraźnie odstaje od reszty stawki i jest głównym kandydatem do spadku.

W ubiegłym sezonie u siebie Sheffield United wygrało 3:0, natomiast mecz w Burnley zakończył się remisem 1:1. Co nas czeka tym razem?

Burnley F.C. – Sheffield United. kursy

Zdaniem bukmacherów faworytem do zdobycia trzech punktów są tutaj gospodarze. Kurs na to zdarzenie wynosi 2.40, natomiast na triumf gości 3.20. Tymczasem szanse na remis oceniono na kurs 3.10.

Burnley F.C. – Sheffield United. typy

Bez wątpienia po tym meczu można się spodziewać ostrej gry, z wieloma faulami z obu stron. Przede wszystkim wydaje się jednak, że gospodarze powinni wygrać, patrząc szczególnie na katastrofalną postawę gości w ostatnim czasie.

Burnley – Sheffield Utd | Typ: Powyżej 20.5 fauli @1.85 STS

Burnley – Sheffield Utd | Typ: Burnley wygra @2.40 STS