Łukasz Fabiański rozpoczął nowy rok z kontuzją

Łukasz Fabiański nie może rozpoczęcia nowego roku uznać za udane. Reprezentant Polski doznał kontuzji podczas przedmeczowej rozgrzewki

West Ham może liczyć na Fabiańskiego

Łukasz Fabiański od kiedy trafił do West Hamu, jest jego podstawowym bramkarzem. W tym sezonie nie opuścił do tej pory żaddnego meczu ligowego. Jedynie w rozgrywkach Pucharu Ligi zastępował go rezerwowy golkiper Darren Randolph.

Nic dziwnego, że już wkrótce Łukasz Fabiański ma otrzymać propozycję przedłużenia kontraktu z londyńskim klubem. Golkiper ma jednak nie tylko przedłużyć umowę, ale także otrzymać podwyżkę pensji. W ten sposób zarząd klubu chciałby docenić swojego piłkarza za dobre występy w pierwszym zespole.

Kontuzja na początek roku

Początek roku rozpoczął się dla bramkarza jednak nie najlepiej. Łukasz Fabiański doznał kontuzji podczas przemeczowej rozgrzewki w pierwszy dzień stycznia. W związku z tym, na boisko w pierwszym składzie “Młotów” wyszedł Darren Randolph.

Można powiedzieć, że golkiper reprezentacji Polski nie ma ostatnio szczęścia do początku roku. Również w styczniu 2020 piłkarz doznał bowiem kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Później jednak bramkarz szybko doszedł do optymalnej formy, co tylko pokazuje siłę jego charakteru w walce z przeciwnościami.