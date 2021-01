Podbeskidzie Bielsko-Biała wymieniło sztab szkoleniowy

Podbeskidzie Bielsko-Biała wciąż znajduje się w obliczu zmian. Po zmianie trenera wymieniono w klubie kolejnych członków sztabu szkoleniowego.

Zmiana trenera w Bielsku-Białej

Pod koniec roku w Podbeskidziu doszło do nieco zaskakującej zmiany. Z klubem pożegnał się Krzysztof Brede, który poprowadził drużynę do awansu do ekstraklasy. Wyniki zespołu w rundzie jesiennej były rozczarowujące i piłkarze z Bielska-Białej zakończyli ją na ostatnim miejscu. Dlatego zarząd postawił na zmiany.

Następcą Krzysztofa Brede został Robert Kasperczyk, który prowadził Podbeskidzie już osiem lat temu. Od samego początku było pewne, że trener wymieni najbliższych współpracowników w sztabie szkoleniowym.

Nowi członkowie sztabu Górali

W sobotę zmiany stały się faktem. Z klubu odeszli: trener bramkarzy Zbigniew Małkowski oraz trener przygotowania fizycznego Michał Puchała. Z zespołem od początku roku będą pracować z kolei drugi trener Kordian Wójs, trener bramkarzy Rafał Skórski oraz trener przygotowania fizycznego Jerzy Lipczyński. W sztabie pozostanie Adrian Olecki – szkoleniowiec rezerw oraz analityk pierwszego zespołu.