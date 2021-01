Totolotek Reload bonus 100%

Nowy Rok Totolotek rozpoczyna od mocnego uderzenia i kolejnej promocji dla swoich graczy. Chcecie złożyć gdzieś depozyt i zagrać jakiś kupon? To doskonała okazja, by zrobić to w Totolotku! Dzisiaj podwajany jest bowiem pierwszy depozyt!

Jakie są dokładne warunki promocji?

1. Wpłać minimum 20 PLN na swoje konto gracza.

2. Na Twoim koncie automatycznie pojawi się bonus 100% do 100 PLN od pierwszego depozytu.

Szczegóły promocji oraz regulamin znajdziecie klikając TUTAJ.

Nie masz konta w Totolotku? Zarejestruj się klikając TUTAJ i odbierz 500 zł bonusu od depozytu!