Konyaspor – Galatasaray. Typy, kursy (05.01.2021)

Rozgrywki tureckiej Super Lig znajdują się już niemal na półmetku, a dotychczas żadna z drużyn nie zdołała sobie wypracować zadowalającej przewagi. W realnej walce o mistrzostwo kraju znajduje się kilka zespołów, a różnice pomiędzy nimi są minimalne. Dzisiejszego popołudnia Konyaspor podejmie u siebie Galatasaray, które znajduje się w gronie drużyn walczących o tytuł. Czy piłkarze ze Stambułu zdołają zwyciężyć?

Konyaspor – Galatasaray zapowiedź (środa, 17:00)

Gospodarze to typowa drużyna środka tabeli, która potrafi jednak sprawić wiele problemów nawet czołowym ekipom. Jak na razie Konyaspor plasuje się na 12. pozycji w tabeli z dorobkiem 19. punktów. Wydawać by się mogło, że zespół İsmaila Kartala punktuje głównie z drużynami z dołu tabeli, ale prawda jest całkowicie inna. W sezonie 2020/2021 udało im się bowiem pokonać już m.in. Fenerbahce czy Besiktas, natomiast w ubiegłych rozgrywkach na finiszu sezonu w pokonanym polu pozostawili oni mistrza oraz wicemistrza kraju (Basaksehir i Trabzonspor). Ostatnie tygodnie to regularne przeplatanie zwycięstw z porażkami i mocno chimeryczna forma. Komplety punktów przychodziły jednak z najsłabszymi zespołami w stawce i trudno wyrokować jednoznacznie nad ich aktualną dyspozycją.

Jeśli chodzi o Galatasaray, to do końca grudnia przewodzili stawce tureckiej Super Lig. Dość niespodziewany remis w pierwszej kolejce nowego roku z Antalyasporem spowodował jednak spadek w tabeli na 3. pozycję. Różnice punktowe pomiędzy pierwszymi sześcioma zespołami są bardzo niewielkie i jeden mecz może znacząco wpłynąć na miejsce w tabeli. Ekipa ze Stambułu może pochwalić się najlepszą defensywą w całej stawce, gdyż po 15. kolejkach mają oni na swoim koncie zaledwie 10 straconych bramek. Sytuacja kadrowa w Galatasaray nie jest aktualnie najlepsza, a wielu ważnych zawodników boryka się z różnymi problemami zdrowotnymi. W poprzednim sezonie, niemal dokładnie przed rokiem, Galata zdołała pokonać na wyjeździe Konyaspor aż 3:0 i dzisiaj z całą pewnością będą liczyli oni na powtórkę.

Konyaspor – Galatasaray kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Konyasporu, kurs: 3.45

– remis, kurs: 3.40

– zwycięstwo Galatasaray, kurs: 2.15

Konyaspor – Galatasaray nasze typy

Wytypowanie zwycięzcy tego spotkania jest dość trudne z uwagi na ogromne osłabienia w szeregach obu drużyn. To może spowodować natomiast większą niespójność w grze i szanse na bramki z obu stron. Tak też będziemy typować.

Konyaspor – Galatasaray | Typ: BTTS @1.85 STS

Konyaspor – Galatasaray | Typ: Powyżej 2,5 gola @2.05 STS