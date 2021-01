Problemy Juventusu przed starciem z Milanem!

Już w środę czeka nas hitowe starcie Serie A. Lider rozgrywek – Milan zmierzy się na własnym obiekcie z mistrzem kraju, czyli Juventusem. W szeregach obu drużyn zabraknie kilku ważnych zawodników. W ostatnich dniach ze składu “Starej Damy” wypadli Alex Sandro oraz Juan Cuadrado. Nieobecność tej dwójki mocno komplikuje sytuacje turyńskiej ekipy.

Choć Andrea Pirlo jest trenerem Juventusu od zaledwie kilku miesięcy, to włoski trener wypróbował już kilka taktyk. Nieraz “Stara Dama” wychodziła na spotkanie z wahadłowymi. Ważną rolę odgrywał zatem Juan Cuadrado. W kilku spotkaniach wystąpił także Alex Sandro, który na początku kampanii leczył jednak uraz uda.

Koronawirus w Juventusie

Zarówno Cuadrado, jak i Sandro nie wystąpią w rywalizacji z Milanem. Wszystko za sprawą pozytywnych testów u tej dwójki. Informację o zakażeniu Brazylijczyka zespół z Turynu podał w poniedziałek. Z kolei o pozytywnym teście Cuadrado dowiedzieliśmy się we wtorek. Nieobecność tych graczy mocno komplikuje Pirlo wybór wyjściowej jedenastki.

Trener “Starej Damy” nadal ma w swoim składzie dwóch piłkarzy na boki obrony. Jednym z nich jest Gianluca Frabotta, natomiast drugi piłkarz to Danilo. O ile do dyspozycji Brazylijczyka Andrea Pirlo nie może mieć większych zastrzeżeń, gdyż 29-latek zaliczył bardzo dobry występ w starciu z Udinese, to w przypadku Frabotty, szkoleniowiec Juventusu może mieć pewne obawy. Wyjściowy skład mistrza Włoch jest zatem pewną zagadką. Przynajmniej w kontekście boków obrony. Nie można bowiem wykluczyć, iż “Stara Dama” wyjdzie ustawieniem z trzema obrońcami.