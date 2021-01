Sampdoria – Inter. Typy, kursy (06.01.2021)

Trzech Króli to stały termin dla włoskiej piłki, by wrócić po świątecznej przerwie. Czasem wykorzystywany na rozgrywki pucharowe, ale teraz trzeba gonić z ligowymi terminami, więc odbywać się będzie 16. kolejka Serie A. Wśród meczów tej rundy, jest starcie w Genui. Sampdoria podejmuje Inter i faworyta tej potyczki nietrudno wskazać.

Sampdoria – Inter (środa, 15:00)

W przypadku Interu było trochę strachu o zdrowie Romelu Lukaku. Jednak jak podają włoskie media, kontuzji uda nie ma, więc wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go dzisiaj na boisku w stolicy Ligurii. Ostatnio to jednak jego kolega z linii ataku – Lautaro Martinez – był gwiazdą numer jeden dla Interu. Argentyńczyk ustrzelił hat-tricka i rozbili Crotone 6:2. Nerroazzuri od remisu z Atalantą na początku listopada, później zaliczyli kapitalną serię. Aktualnie wygrali osiem kolejnych ligowych meczów i nie zanosi się, by mieli to przerwać akurat dzisiaj.

Sampa to drużyna w połowie tabeli. Dużo słabi od Interu, ale mimo wszystko na wyższym poziomie niż ostatni rywal mediolańczyków. Kłopotem Sampdorii są serie. Listopad rozpoczęli od derbów z Genoą i wówczas rozpoczęli passę sześciu meczów bez wygranej. Przerwali ją triumfami grudniowymi z Hellas i Crotone, ale długo to nie potrwało. Ostatnio znowu porażki z Sassuolo i Romą. Kłopotem jest defensywa, bo tracą 1,66 gola na mecz. Może i są słabsi w lidze, ale w perspektywie meczu z najlepszym atakiem ligi, nie jest to dobra informacja.

Sampdoria – Inter kursy bukmacherskie

W STS kursy prezentują się następująco:

zwycięstwo Sampdorii, kurs: 5,60

remis, kurs: 4,25

zwycięstwo Interu, kurs: 1,57

Sampdoria – Inter typy

Może takiej strzelaniny jak w ostatnią niedzielę w przypadku Interu nie zobaczymy, ale kilka goli powinno wpaść, a patrząc na dyspozycje drużyny Antonio Conte stawiamy na ich wygraną.

Sampdoria – Inter | Typ: Powyżej 2,5 bramki @ 1,70 STS

Sampdoria – Inter | Typ: Inter @ 1,57 STS