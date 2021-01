Mesut Oezil negocjuje z nowym klubem!

Przygoda Mesuta Oezila z Arsenalem dobiega końca. Pozostaje pytanie nie “czy”, a “kiedy” ofensywny pomocnik pożegna się z londyńskim zespołem. Wygląda na to, że Mesut Oezil jest bliski porozumienia z nowym zespołem. 32-latek rozmawia bowiem z klubem MLS. Tą ekipą jest DC United.

W trakcie letniego okna transferowego Arsenal mocno zabiegał o to, by Mesut Oezil zmienił drużynę przynajmniej na zasadzie wypożyczenia. Piłkarz “Kanonierów” nie odgrywa w zespole żadnej roli, dlatego londyński klub chciał zaoszczędzić część pieniędzy, które poświęca na tygodniówkę piłkarza. Oezil jednak niespecjalnie kwapił się, by dołączyć do innej drużyny, dlatego został w Arsenalu.

Oezil trafi do MLS?

Pozostaje kwestią czasu, aż Mesut Oezil opuści stolicę Anglii. Jak informuje Chris Wheatley z football.london, niemiecki piłkarz prowadzi rozmowy z zespołem MLS. Tą ekipą jest DC United. Klub z Waszyngtonu rzekomo zaproponował zawodnikowi całkiem atrakcyjną ofertę, która obejmuje m.in. rozwój marki Oezila w całych Stanach Zjednoczonych.

Według wspominanego dziennikarza, rozmowy dotyczą przeprowadzki po wygaśnięciu kontraktu Oezila w Arsenalu, co oznacza, iż 32-latek dołączyłby do drużyny z MLS latem.