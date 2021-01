Athletic – Barcelona. Typy, kursy (06.01.2021)

Dzisiejszego wieczora zobaczymy jedno spotkanie La Liga, którym będzie zaległy mecz 2. kolejki pomiędzy Athletikiem Bilbao a FC Barceloną. Wynik tej konfrontacji będzie bardzo ważny dla układu tabeli oraz może dodać wiatru w żagle każdej z drużyn. Która z nich zaprezentuje się z lepszej strony i zgarnie komplet punktów?

Athletic – Barcelona zapowiedź (środa, 21:00)

Baskowie w tym sezonie są drużyną niezwykle trudną do jednoznacznej oceny. Potrafią oni rozgrywać naprawdę dobre mecze, by zaraz później kompletnie zawieść i stracić punkty z ligowym słabeuszem. Brak stabilizacji formy odbija się na pozycji w tabeli, gdyż jest to obecnie 9. pozycja. Ostatnie kolejki w wykonaniu Athletiku tylko potwierdzają te słowa – remis z Villarrealem, porażka z Realem Sociedad oraz zwycięstwo z Elche. Biorąc pod uwagę bardziej obszerny okres to mamy 3 zwycięstwa, 3 remisy i 3 porażki w ostatnich 9. spotkaniach ligowych. Chimeryczna postawa z meczu na mecz oznacza, że ich każdy kolejny rywal tak naprawdę nie wie, czego może się po nich spodziewać.

Jeśli chodzi o Barcelonę, to ich gra od dłuższego czasu jest ogromnie męcząca dla kibiców. Koniec końców jednak, Duma Katalonii regularnie punktuje i przy zwycięstwie w dzisiejszym starciu awansuje już na 3. miejsce w La Liga. Ostatnie 6 kolejek to 4 zwycięstwa i 2 remisy, co można byłoby uznać za przyzwoity rezultat, ale ambicje wicemistrzów Hiszpanii są zdecydowanie wyższe. Podziały punktów ze słabiutką w tym sezonie Valencią oraz Eibarem są trudne do wytłumaczenia, a Barcelona nie pokazała się w tych meczach z dobrej strony. Duży wpływ na postawę ekipy prowadzonej przez Ronalda Koemana mają z pewnością kontuzje poszczególnych zawodników. Ostatnio, do tego grona dołączył Coutinho, którego nie zobaczymy na boisku przez kilka miesięcy. Patrząc na pojedynki bezpośrednie z Athletikiem, Barcelona ma z nimi z reguły spore problemy. Ostatnie 5 potyczek to tylko jedno zwycięstwo Katalończyków przy dwóch wygranych Basków oraz dwóch podziałach punktów.

Athletic – Barcelona kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Athletiku, kurs: 4.85

– remis, kurs: 3.90

– zwycięstwo Barcelony, kurs: 1.70

Athletic – Barcelona nasze typy

Mecze bezpośrednie z udziałem obu drużyn od dłuższego czasu były bardzo zacięte i nie widywaliśmy w nich zbyt wielu trafień. W tym sezonie underowe rezultaty są domeną Athletiku, który na 17 kolejek aż jedenastokrotnie notował under 2,5 gola. Dzisiejszy pojedynek może wyglądać bardzo podobnie.

Athletic – Barcelona | Typ: Poniżej 2,5 gola @2.05 STS

Athletic – Barcelona | Typ: Remis @3.90 STS