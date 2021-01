Lechia wzmocnienia rozpoczyna od sztabu

Nie od strony piłkarskiej, ale trenerskiej rozpoczyna zimowe wzmocnienia Lechia Gdańsk. Być może jeszcze Lechia nie należy do klubów, które najbardziej wyróżniają się swoją młodzieżą. To jednak zmienia się i zmieniać będzie. Do sztabu szkoleniowego gdańskiego klubu dołącza bowiem Tomasz Byszko.

Dotychczas Byszko pracował przy drużynie CLJ U15, ale ma szerokie doświadczenie w szkoleniu młodzieży. To właśnie będzie jego jednym z głównych zadań. – W przypadku Tomasza Byszki zdecydowaliśmy się zainwestować w młodego trenera z Gdańska, który może się jeszcze rozwinąć. Przez jego ręce przeszli praktycznie wszyscy zawodnicy grający dzisiaj w starszych rocznikach Akademii, dzięki czemu będzie doskonałym łącznikiem między naszym młodym zapleczem i pierwszą drużyną. Dla młodszych zawodników niezwykle istotne jest indywidualizowanie zajęć, dlatego ważna jest kolejna para oczu i rąk do pracy, szczególnie, kiedy w drużynie jest wielu młodych zawodników, którzy wymagają indywidualnego wsparcia – mówi Stokowiec na oficjalnej stronie klubowej.

Byszko ma 27 lat, więc dołączy tym samym do coraz liczniejszego grona trenerów przed 30. w sztabach ekstraklasowych klubów. Poza pracą przy zespole U15, był także koordynatorem skautingu młodzieżowego. Wydaje się, że obecna funkcja powinna mieć spore znaczenie dla Lechii. Coraz ważniejszą rolę odgrywa w pierwszym zespole 18-letni Jakub Kałuziński, a po debiucie w pierwszym zespole jest także 16-letni Kacper Urbański. Ten ostatni został pierwszy zawodnikiem z rocznika 2004, który zagrał w Ekstraklasie.