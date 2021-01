Julian Draxler z szansą na przeprowadzkę do Premier League?

Tylko do końca obecnego sezonu Julian Draxler jest związany z PSG. Kontrakt niemieckiego zawodnika obowiązuje do 30 czerwca. W związku z tym, 27-latek może zacząć rozmowy z innym klubem w sprawie umowy. Wygląda na to, że na brak ofert Draxler najprawdopodobniej nie będzie mógł narzekać. Według ostatnich doniesień mediów, Niemiec jest bowiem na liście Arsenalu.

Julian Draxler trafił do PSG cztery lata temu. Francuski klub zapłacił wtedy za ofensywnego piłkarza 36 milionów euro. Przez ponad dwa sezony, Draxler był dość ważnym ogniwem zespołu. Sytuacja uległa zmianie w trakcie ubiegłej kampanii, w której 27-latek rozegrał niecałe 700 minut w lidze.

W obecnych rozgrywkach Julian Draxler również nie mógł cieszyć się uznaniem w oczach Thomasa Tuchela. Niemiecki zawodnik może mieć nadzieję, iż Mauricio Pochettino będzie patrzyć na niego przychylniejszym okiem. W pierwszym meczu pod wodzą nowego szkoleniowca Julian Draxler wszedł z ławki rezerwowych.

Draxler celem Arsenalu?

Wkrótce 27-latek stanie przed bardzo ważną decyzją. Wygląda na to, że PSG niespecjalnie zabiega o przedłużenie pobytu zawodnika w klubie. Kontrakt Draxlera obowiązuje do końca tego sezonu, dlatego Niemiec już teraz może podpisać przedwstępną umowę z nowym zespołem lub poczekać do wygaśnięcia kontraktu z PSG.

Jak informuje Christian Falk, zainteresowanie ofensywnym piłkarzem wykazuje Arsenal. Według niemieckiego dziennikarza, Draxler jest na liście “Kanonierów” tuż za Julianem Brandtem. Różnica w tych dwóch wzmocnieniach polega na tym, iż za Brandta londyński zespół musiałby zapłacić około 25 milionów euro, natomiast Draxler będzie dostępny za symboliczną kwotę lub dołączyłby do drużyny w czerwcu na zasadzie wolnego transferu.