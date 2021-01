Sevilla – Real Sociedad. Typy, kursy (09.01.2021)

Pierwszy sobotni mecz w LaLiga i od razu hit. Mecz drużyn, które będą walczyły o Ligę Mistrzów w tym sezonie. Krótko mówiąc w puli może być przysłowiowe sześć punktów.

Sevilla – Real Sociedad zapowiedź (sobota, 14:00)

Bardzo ciekawie rozpocznie się sobotnie granie w Hiszpanii. Na pierwszy ogień pójdzie mecz drużyn, które jeszcze przed chwilą były na samym czele tabeli. Ostatnie tygodnie jednak nieco gorsze, zwłaszcza w wykonaniu Realu Sociedad, który spadł na 4. miejsce. Trzeba jednak pamiętać, że tylko oni i Athletic Club de Bilbao rozegrali po 18. meczów. To oznacza, że po odrobieniu strat, La Real może spaść na szóste, a nawet siódme miejsce w tabeli. Nadal niezły wynik, ale od końcówki listopada mają kłopoty z wygrywaniem. Wydawało się, że dobre derby Kraju Basków dadzą im kopa do wygranych, ale z Osasuną już sobie nie poradzili i tylko zremisowali. Co ciekawe do składu Txuri-Urdin wraca Asier Illarramendi po bardzo długiej kontuzji. Nadal jednak brakuje Davida Silvy.

Sevilla na początku grudnia przegrała z Chelsea i Realem Madryt, a od tamtej pory jest bardzo dobrze. W zasadzie poza meczem z Realem Valladolid trudno mieć do nich jakiekolwiek pretensje. Właśnie wtedy i tydzień temu z Betisem zremisowali jedyne mecze w drodze przez grudzień i początek stycznia. Resztę wygrali! Z Betisem teoretycznie powinni przegrać, wszak Bono wybronił rzut karny, a i z gry gospodarze mieli więcej. Osłabień w zasadzie nie ma, a dodatkowo do składu wracają, względem pucharu, Diego Carlos, Lucas Ocampos oraz Jesus Navas.

Sevilla – Real Sociedad kursy bukmacherskie

W Totolotek kursy prezentują się następująco:

Sevilla wygra, kurs: 2,22

Remis, kurs: 3,15

Real Sociedad wygra, kurs: 3,68

Sevilla – Real Sociedad typy

Mamy nadzieję na ciekawy mecz w Sewilli. Patrząc na tabelę może i faworytem goście, ale w obecnej dyspozycji widzimy maksymalnie strzelonego gola od nich. Mimo wszystko powinna wygrać Sevilla u siebie.

Sevilla – Real Sociedad | Typ: Sevilla @ 2,22 Totolotek

Sevilla – Real Sociedad | Typ: Obie strzelą @ 1,91 Totolotek