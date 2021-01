Phil Neville zostanie trenerem ekipy z MLS?!

Przez ostatnie lata Phil Neville był selekcjonerem kobiecej reprezentacji Anglii. 43-latek najprawdopodobniej rozpocznie przygodę z męskim futbolem jako główny trener drużyny. Według ostatnich doniesień mediów, Phil Neville ma zostać trenerem Inter Miami. Rozmowy ze szkoleniowcem prowadzi David Beckham – jeden z właścicieli ekipy z MLS, który w przeszłości grał w jednej drużynie z Neville’em.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Phil Neville trafił do reprezentacji U-21, w której pełnił rolę asystenta trenera. Następnie 43-latek powrócił do Manchesteru United, gdzie był asystentem Davida Moyesa oraz Ryana Giggsa. Tę samą funkcję Neville pełnił w Valencii. Od początku 2018 roku, Anglik prowadzi kobiecą reprezentacją Anglii, z którą doszedł nawet do półfinału mistrzostw świata, przegrywając ostatecznie mecz ze Szwecją o trzecie miejsce.

Neville zostanie trenerem Inter Miami?

Nadal jednak Phil Neville nie miał okazji sprawdzić się w roli pierwszego trenera męskiej drużyny. Wygląda na to, że Anglik otrzyma taką szansę. Jak twierdzi Fabrizio Romano, jeden z właścicieli Inter Miami – znany wszystkim David Beckham, prowadzi rozmowy ze szkoleniowcem w sprawie podjęcia przez 43-latka pracy w ekipie z MLS.

Obaj panowie bardzo dobrze znają się z czasów gry w Manchesterze United. Neville powinien szybko podjąć konkretną decyzję, gdyż kobieca reprezentacja Anglii musi znaleźć odpowiedniego następcę. Co prawda Neville uzgodnił już w zeszłym roku, że odejdzie z kadry, gdy jego kontrakt wygaśnie, jednakże 43-latek miał poprowadzić reprezentację jeszcze w najbliższym czasie.