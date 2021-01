Manchester United – Watford. Typy, kursy (09.01.2021)

Początkowe rundy FA Cup mają to do siebie, że topowe drużyny z reguły rozgrywają swoje mecze z krajowymi słabeuszami. Tak dużo szczęścia w losowaniu nie miał na pewno Manchester United, który zmierzy się dzisiaj z Watford. Faworytem pozostają oczywiście gospodarze, ale czy zdołają oni bez problemów rozprawić się z rywalem?

Manchester United – Watford zapowiedź (sobota, 21:00)

Dla Manchesteru United terminarz jest niezwykle napięty. W środę zakończyli oni bowiem swoją serię meczów bez porażki, a zarazem przygodę z tegorocznym EFL Cup. Czerwone Diabły uległy po dość przeciętnym spotkaniu rywalowi zza miedzy czyli Manchesterowi City 0:2. Priorytetem pozostaje jednak Premier League, więc w dzisiejszym starciu FA Cup możemy spodziewać się wielu roszad ze strony Ole Gunnara Solskjaera. Mimo wszystko szerokość kadry zdecydowanie przemawia za gospodarzami, a rezerwowi piłkarza na pewno będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.

Jeśli chodzi o Watford, to jest on w tym sezonie bardzo niestabilny, jednak nadal liczy się w walce o powrót do Premier League. Póki co, znajdują się oni na 6. pozycji, ale strata zaledwie 6. punktów w perspektywie jednego meczu rozegranego mniej od 2. w tabeli Swansea nie jest zbyt istotna. Ostatnie spotkania Watfordu to ogromne wahania formy – 2 zwycięstwa, remis i 2 porażki. Szerszenie muszą zatem jak najszybciej ustabilizować swoją formę, jeśli chcą realnie myśleć o awansie do Premier League. W poprzednim sezonie byli w stanie pokonać Manchester United, jednak grając na wyjeździe ulegli rywalowi aż 0:3.

Manchester United – Watford kursy bukmacherskie

W Noblebet kursy na ten mecz prezentują się następująco:

– zwycięstwo Man United, kurs: 1.23

– remis, kurs: 6.25

– zwycięstwo Watfordu, kurs: 11.50

Manchester United – Watford nasze typy

Przewidywane skład Manchesteru United na to spotkanie wygląda bardzo dobrze i kilku piłkarzy na pewno będzie chciało zaznaczyć swoją obecność na boisku w pozytywny sposób. Uważamy, że gospodarze nie powinni mieć większych problemów z wyeliminowaniem Watfordu.

Manchester United – Watford | Typ: Man United wygra + BTTS @2.80 Noblebet

Manchester United – Watford | Typ: Man United wygra 1. połowę i cały mecz @1.80 Noblebet