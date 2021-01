Wielki moment dla Schalke. Zespół z Gelsenkirchen w końcu wygrał ligowy mecz!

Prawdziwy koszmar przeżywali sympatycy Schalke w 2020 roku. Wystarczy powiedzieć, że zespół z Gelsenkirchen wygrał zaledwie jeden ligowy mecz na przestrzeni dwunastu miesięcy. Kibice niemieckiej ekipy mogą jednak pozytywnie spoglądać na najbliższą przyszłość. Piłkarze Schalke w końcu wygrali spotkanie w Bundeslidze. I to w jakim stylu.

Trudno w ogóle wytłumaczyć to, co działo się z Schalke. Można mieć pewien kryzys formy, jednakże brak wygranej przez prawie rok był prawdziwym powodem do wstydu. Przed starciem z Hoffenheim, gracze z Gelsenkirchen po raz ostatni triumfowali w Bundeslidze… 17 stycznia 2020 roku.

Schalke w końcu wygrywa mecz

Kompromitująca seria spotkań bez zwycięstwa w końcu została przerwana. W sobotę zawodnicy Schalke rywalizowali na własnym obiekcie z Hoffenheim. Piłkarze z Gelsenkirchen nie tylko sięgnęli po trzy punkty, ale również zdeklasowali przeciwnika, pokonując ekipę “Wieśniaków” aż 4:0.

Być może kluczem do przerwania wstydliwej serii było ściągnięcie Seada Kolasinaca. Bośniak po kilku latach pobytu w Arsenalu wrócił do Schalke na zasadzie wypożyczenia. Mecz z Hoffenheim był pierwszym występem lewego obrońcy od momentu transferu. 27-latek wyszedł w pierwszym składzie i od razu otrzymał opaskę kapitana.