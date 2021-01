Moussa Dembele czeka na transfer. Juninho potwierdził rozmowy!

Wiele wskazuje na to, że Moussa Dembele w trakcie zimowego okna transferowego zmieni klub. Według ostatnich doniesień mediów, francuski napastnik jest bardzo bliski przenosin do Madrytu. Piłkarz Lyonu ma trafić na wypożyczenie do Atletico. Tematu transferu nie kryje dyrektor sportowy francuskiej ekipy. Juninho jasno oznajmił, iż Dembele chce podjąć się nowego wyzwania.

Po niezwykle udanym sezonie 2018/2019 w mediach przewijał się temat transferu Dembele do topowej europejskiej ekipy. Żadna transakcja nie doszła jednak do skutku, dlatego Dembele został w Lyonie na kampanię 2019/2020. Również w tym rozgrywkach, 24-latek regularnie trafiał do siatki, strzelając 16 goli w 27 spotkaniach. Dobra postawa napastnika nie została niezauważona przez czołowe drużyny. Ostatecznie także w 2020 roku nie pojawiła się konkretna oferta za snajpera.

Dembele o krok od Atletico

Brak transferu po sezonie 2019/2020 wpłynął negatywnie na zawodnika. Moussa Dembele w trakcie obecnych rozgrywek rozczarowuje. Francuz strzelił zaledwie jedną bramkę w szesnastu ligowych spotkaniach, spędzając na murawie raptem 670 minut.

Słabe wyniki zmniejszają naturalnie atrakcyjność piłkarza na rynku. Już żaden klub nie myśli nawet o wyłożeniu kwoty rzędu 30 milionów euro za piłkarza. Gorsza forma sprawiła, iż Lyon najprawdopodobniej musi zadowolić się ofertą wypożyczenia. Jak twierdzi Fabrizio Romano, cała transakcja jest już na ostatniej prostej.

Tę informację potwierdzają słowa dyrektora sportowego Lyonu. Juninho w rozmowie z Telefoot Chaine oznajmił, iż Dembele chce zmienić klub – Istnieje takie prawdopodobieństwo. Moussa przyszedł do mnie i powiedział, że czuje, iż jest to dobry moment na zmianę zespołu. Stracił trochę motywację. Nie przywidzieliśmy tego. Lubię go. Trzymanie zawodnika, który nie do końca jest zadowolony ze swojej postawy nie wpływa dobrze. Prowadzimy rozmowy z Atletico. Myślę, że Dembele doszedł już do porozumienia z hiszpańskim zespołem.