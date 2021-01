Augsburg – Stuttgart. Typy, kursy (10.01.2021)

W niedzielę w Bundeslidze zobaczyć będziemy mogli tylko dwa spotkania, które zakończą 15. serię gier. Starcie Augsburga ze Stuttgartem zapowiada się interesująco, ponieważ znajdujące się odpowiednio na 10. i 11. pozycji drużyny będą chciały doskoczyć do poprzedzających je ekip. Której z nich uda się ta sztuka?

Augsburg – Stuttgart zapowiedź (niedziela, 15:30)

Początek sezonu w wykonaniu Augsburga był niezwykle obiecujący i przez kilka kolejek ekipa ta plasowała się w ścisłej czołówce tabeli. Kwestią czasu pozostawało jednak nieuchronne załamanie formy, które nadeszło pod koniec października. Od tego czasu gospodarze wygrywali tylko trzykrotnie, z drużynami z samego dołu tabeli czyli z Mainz, Arminią oraz Koeln. Pokonywanie takich zespołów jest oczywiście konieczne w kwestii walki o utrzymanie. Problemem Augsburga jest z całą pewnością ofensywa i bardzo mała liczba zdobywanych bramek. W całej stawce tylko 4 najsłabsze drużyny trafiały do siatki rzadziej od Fuggerstädter.

O ekipie Stuttgartu możemy powiedzieć podobne słowa, ponieważ jeszcze do niedawna walczyli o czołowe miejsca. Dobrze jednak wiemy, że w pierwszym sezonie po awansie z 2. Bundesligi aspiracje VfB obejmują przede wszystkim bezpieczne utrzymanie się w stawce. Jak na razie są oni na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia tego celu, a do każdego kolejnego spotkania będą mogli podchodzić bez narastającej presji. Ostatnie 3 kolejki to tylko 1 zdobyty punkt, ale patrząc na to, że mierzyli się oni zarówno z Woflsburgiem jak i RB Lipsk, to nie trzeba raczej bić na alarm. O ile ofensywa Augsburga nie należy do najlepszych, tak formacja ataku Stuttgartu pokazuje się w bieżących rozgrywkach ze znakomitej strony, a prym wiodą dwaj gracze – Wamangituka oraz Kalajdzic.

Augsburg – Stuttgart kursy bukmacherskie

W STS kursy na ten mecz wyglądają następująco:

– zwycięstwo Augsburga, kurs: 3.50

– remis, kurs: 3.60

– zwycięstwo Stuttgartu, kurs: 2.05

Augsburg – Stuttgart nasze typy

Biorąc pod uwagę spore osłabienia w ekipie Augsburga możemy spodziewać się ataków ze strony zespołu beniaminka, który będzie starał się to wykorzystać. Stawiamy na zwycięstwo Stuttgartu oraz gola Wamangituki.

Augsburg – Stuttgart | Typ: Stuttgart wygra @2.05 STS

Augsburg – Stuttgart | Typ: Wamangituka strzeli gola @2.90 STS