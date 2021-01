Mesut Özil nie przeniesie się do Fenerbahce już zimą?

Mesut Özil jednak nie odejdzie z Arsenalu w zimowym oknie transferowym? Jak poinformował Fabrizio Romano, “Kanonierzy” i Fenerbahce wciąż szukają najlepszego rozwiązania dla piłkarza.

Odejście Özila do Fenerbahce jest formalnością?

Na razie Mesut Özil może uznać obecny sezon za stracony. Mistrz świata z 2014 roku nie został zgłoszony przez Mikela Artetę do rozgrywek ligowych. Co więcej, w ostatnim meczu wystąpił jeszcze w marcu ubiegłego roku. Przez długi czas piłkarz zmagał się z kontuzją pleców – dlatego nie wrócił do treningów z zespołem po wznowieniu rozgrywek w czerwcu.

Od kilku tygodni mówi się o tym, że były reprezentant Niemiec będzie chciał wrócić do gry i zdecyduje się na zmianę otoczenia przed wygaśnięciem kontraktu z Arsenalem. Zainteresowanie piłkarzem wyraziło tureckie Fenerbahce, a sam transfer według różnych doniesień, miał być już na ostatniej prostej.

Jak się okazuje, do sfinalizowania transakcji jest jeszcze daleka droga. Jak przyznał Mikel Arteta, Arsenal “próbuje znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla zawodnika i klubu”. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Fenerbahce naciska na podpis piłkarza, aczkolwiek do pełnego porozumienia jeszcze nie doszło.

Szansa dla obu stron?

Drużyna ze Stambułu po trudnym czasie wróciła do ligowej czołówki. Fenerbahce aktualnie zajmuje trzecie miejsce w lidze, z 32 punktami na koncie. Do pierwszego Besiktasu drużyna traci trzy punkty, aczkolwiek ma w zanadrzu jeden zaległy mecz.

Transfer Özila bez wątpienia byłby jednym z najgłośniejszych ruchów transferowych w Turcji w ostatnim czasie. Kto wie, może piłkarz Arsenalu odrodziłby się w nowym otoczeniu?