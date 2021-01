Burnley F.C. – Manchester United. Typy, kursy (12.01.2021)

Burnley F.C. w najbliższym spotkaniu Premier League zmierzy się z Manchesterem United. Czy podopieczni Ole Gunnara Solskjaera wskoczą na ligowy szczyt?

Burnley F.C. – Manchester United zapowiedź

Podopieczni Seana Dyche’a aktualnie znajdują się na 16. miejscu w lidze, gromadząc do tej pory szesnaście punktów. Ostatnio zespół spisywał się zresztą dość nieźle – przegrał tylko jedno z siedmiu ostatnich spotkań, dzięki czemu trochę odskoczył od strefy spadkowej. Do atutów drużyny nie należy jednak skuteczność w ataku – dziewięć zdobytych goli to drugi najsłabszy wynik w lidze.

Z kolei Manchester United dzięki wpadkom Liverpoolu zbliżył się do ligowego szczytu. “Czerwone Diabły” aktualnie zajmują drugie miejsce i mają na koncie 33 punkty – tyle samo, co pierwszy Liverpool. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera mają jednak jeden zaległy mecz – właśnie z Burnley. Dzięki zwycięstwu zespół może wskoczyć na fotel lidera.

W ostatnich latach “Czerwone Diabły” strasznie się męczyły w meczach z Burnley, ale dotyczyło to spotkań u siebie. Na wyjeździe było wręcz inaczej – zespół ostatnie mecze z tym rywalem wygrywał bez straty gola. Kończył się tak każdy z czterech poprzednich pojedynków na Turf Moor – czy teraz można się spodziewać podobnego scenariusza?

Burnley F.C. – Manchester United kursy

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są gospodarze. Kurs na triumf “Czerwonych Diabłów” wynosi tylko 1.46, natomiast ich rywali aż 7.03. Wysoki jest również kurs na remis (4.70).

Burnley F.C. – Manchester United typy

Faworytem do zdobycia gola wydaje się Bruno Fernandes, który jest najlepszym strzelcem “Czerwonych Diabłów” w tym sezonie. Poza tym, ostatnie starcia gości na Turf Moor przebiegały tak samo – United wygrywali bez straty gola. Tym razem może być tak samo.

Burnley – Man Utd | Typ: Bruno Fernandes strzeli @2.15 Totolotek

Burnley – Man Utd | Typ: Man Utd wygra bez straty gola @2.27 Totolotek