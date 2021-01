Michał Karbownik w rundzie wiosennej zagra w Belgii?

Michał Karbownik już nie zagra w Legii Warszawa? Jak informuje portal “Legia.net”, Brighton może skrócić wypożyczenie 19-latka i wysłać go na pół roku do Anderlechtu.

Odkrycie ubiegłego sezonu

Michał Karbownik w poprzednim sezonie był jednym z największych odkryć ekstraklasy. W poprzednim sezonie piłkarz wystąpił w 28 ligowych meczach, w których zaliczył siedem asyst. Dzięki dobrej postawie otrzymał wyróżnienie dla Młodzieżowca Sezonu. Co więcej, otrzymał powołanie do dorosłej reprezentacji Polski, w której zagrał w trzech spotkaniach.

Transfer do Brighton

Na początku października ubiegłego roku Michał Karbownik podpisał kontrakt z Brighton and Hove Albion. Klub Premier League wydał na 19-latka 5,5 mln euro i wypożyczył go z powrotem do Legii. Obecne rozgrywki nie są dla piłkarza jednak zbyt udane – wystąpił łącznie w 14 meczach we wszystkich rozgrywkach i zaliczył jedną asystę. Wpływ na liczbę występów miały kontuzje.

Reprezentant Polski opuści Legię już zimą?

Jak poinformował portal “Legia.net”, Karbownik może na wiosnę już nie zagrać w Legii. Brighton pragnie ściągnął piłkarza z wypożyczenia, a następnie wypożyczyć go do Anderlechtu. Z doniesień wynika, że menedżer piłkarza – Mariusz Piekarski, będzie się starać o to, żeby zatrzymać 19-latka do końca sezonu w zespole mistrza Polski.