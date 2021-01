Krystian Bielik wyróżniony przez kibiców za grudniowe występy

Krystian Bielik został doceniony dzięki dobrym występom w Championship. W głosowaniu kibiców portalu “Give Me Sport” na najlepszego zawodnika grudnia w lidze, piłkarz zajął pierwsze miejsce. Co więcej, w zestawieniu znalazł się również inny z Polaków.

Dobra forma Bielika współgra z lepszą postawą zespołu

Od kiedy Krystian Bielik wrócił do gry w barwach Derby County po długotrwałej kontuzji, zbiera same pozytywne recenzje. W tym sezonie reprezentant Polski zagrał w dziewięciu meczach Championship. Co więcej, w meczu z Birmingham City zdobył swojego pierwszego gola na tym poziomie ligowym.

W tej chwili podopieczni Wayne’a Rooneya wciąż znajdują się w strefie spadkowej. Ich sytuacja wygląda jednak już nieco lepiej niż jeszcze kilka kolejek temu, gdy drużyna tkwiła na dnie stawki. W ostatnich dziewięciu meczach zespół przegrał jednak tylko dwa razy, co wskazuje na wyraźną zwyżkę formy.

Krystian Bielik najlepszy w grudniu

Postawa Bielika w barwach Derby County została doceniona przez kibiców. Za pośrednictwem portalu “Give Me Sport”, piłkarza wybrano najlepszym piłkarzem grudnia. Były piłkarz Arsenalu zdobył 45% głosów. W zestawieniu znalazł się również inny Polak – Michał Helik z Barnsley, który otrzymał 2% głosów.