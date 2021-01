Makana Baku został piłkarzem Warty Poznań. Były młodzieżowy reprezentant Niemiec wcześniej występował w 2. Bundeslidze w zespole Holstein Kiel.

Bez występów w tym sezonie

Makana Baku jest wychowankiem FSV Mainz, w którym trenował od dziewiątego roku życia. W 2019 roku trafił z SG Sonnenhof Großaspach do Holstein Kiel, w którym występował do tej pory. 22-latek zagrał w zespole do tej pory w 22 meczach, w których zdobył siedem goli.

Od początku sezonu Baku nie wystąpił w żadnym spotkaniu Holstein Kiel. Chociaż w okresie przygotowawczym zagrał w kilku sparingach, potem nie znalazł się już ani razu w kadrze meczowej zespołu, który zajmuje 3. miejsce w 2. Bundeslidze, a w Pucharze Niemiec wyeliminował Bayern.

Warta wzmocniła lewą flankę

W rundzie wiosennej Makana Baku będzie występował w Warcie Poznań. Piłkarz trafił do zespołu na zasadzie półrocznego wypożyczenia.

Niemiec kongijskiego pochodzenia występuje zazwyczaj na lewym skrzydle. W razie potrzeby piłkarz grał w swoich poprzednich zespołach również na prawym skrzydle i w ataku.