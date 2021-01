Jonathan de Amo wrócił do ekstraklasy. Zagra w swoim byłym zespole

Jonathan de Amo podpisał kontrakt z beniaminkiem ekstraklasy, Stalą Mielec. Piłkarz związał się z klubem półrocznym kontraktem z opcją przedłużenia o rok.

Doświadczenie w polskich rozgrywkach

Jonathan de Amo to postać, która powinna być dość znana fanom ekstraklasy oraz pierwszej ligi. Po raz pierwszy Hiszpan zagrał w Polsce w sezonie 2013/2014. Wówczas występował w Widzewie Łódź, gdzie zagrał w 14 meczach w najwyższej lidze. Potem piłkarz wrócił do Hiszpanii, gdzie spędził dwa sezony w rezerwach Celty Vigo, po czym ponownie zawitał do Polski.

Od 2016 roku Hiszpan występował w Miedzi Legnica, Stali Mielec oraz Bruk-Bet Termalice Nieciecza. W ostatnim z zespołów 31-latek zagrał w rundzie jesiennej w 15 spotkaniach pierwszej ligi oraz dwóch w Pucharze Polski. Piłkarz regularnie pojawiał się w wyjściowej jedenastce zespołu prowadzonego przez Mariusza Lewandowskiego.

Powrót do Stali

Jonathan de Amo rundę wiosenną spędzi jednak w ekstraklasie. W niedzielę Hiszpan oficjalnie został nowym piłkarzem Stali Mielec, do której wrócił po półtora roku. Hiszpan podpisał z klubem półroczną umowę z opcją przedłużenia o rok.

Fot. Stal Mielec